Веде подвійну гру зі своїми планами: ЗМІ про те, коли Трамп збирається завершити війну в Україні

Побоювання, що Дональд Трамп може відмовитися від американської підтримки України та президента Володимира Зеленського, є помилковими, стверджують інсайдери, пише Independent. Люди, які працюють з новопризначеною адміністрацією Білого дому, вказують на присутність одного з ключових союзників Зеленського на почесному місці на інавгурації президента Трампа. Давиду Арахамії, лідеру партії Зеленського «Слуга народу», надали рідкісне місце в ротонді Капітолія. Після цього він заявив українським ЗМІ, що тепер очікує на зустріч офіційної української делегації з президентом США наступного місяця.

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Оптимізм, однак, з'являється у важкий для України час, коли Трамп назвав президента Зеленського «не ангелом», частково звинувативши його у війні з росією, а нова адміністрація Білого дому припинила будь-яку іноземну допомогу за межами Ізраїлю та Єгипту.

«Це був дуже важливий крок, який свідчить про намір Дональда Трампа забезпечити Україні хорошу угоду наприкінці цього процесу. Це має заспокоїти декому нерви, — кажуть інсайдери. — Президент дуже серйозно ставиться до цього питання. Є низка складних питань, які мають бути вирішені, але він збирається працювати із Зеленським, і незабаром відбудеться офіційна зустріч».

Джерело додало: «Зеленський не відчував, що може поїхати на інавгурацію сам, але відправив свою людину, до якої ставилися з величезною повагою».

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Ця інформація з'явилася на тлі того, що президент Трамп, схоже, веде подвійну гру зі своїми планами щодо припинення російсько-української війни.

Він уже попередив путіна стосовно продовження нападів на Україну і заявив, що готовий і надалі надавати військову допомогу, поки триває війна.

Такий підхід, схоже, показує розбіжності в його власній адміністрації щодо війни і того, на яку підтримку заслуговує Україна. Втім, серед багатьох сміливих заяв на світовій арені є й та, в якій Трамп прагне закінчити війну до весни.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Трамп подав путіну тривожний сигнал.

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