«Там зосереджені найбоєздатніші підрозділи»: експерт про колосальні втрати рф на Курщині

У Курській області продовжується український наступ, і ситуація для російської армії там важка. Втрати в росіян дуже великі, розповів на uatv.ua військово-політичний експерт Дмитро Снєгірьов.

ВІДЕО ДНЯ

«Наступ рф в районі Малої Локні фактично захлинувся. Українські воїни перехопили тактичну ініціативу, провели низку успішних контрнаступальних дій у районі населеного пункту Махнівка. Це свідчення того, що український контрнаступ триває, — каже Снєгірьов. — Своєю чергою вороги стоять перед питанням щодо можливого розширення зони присутності Сил оборони України на території рф за рахунок інших суб'єктів самої росії. Йдеться про можливість повторення Курського сценарію у Брянській та Білгородській областях».

Від початку наступу в Курській області втрати російської армії оцінюються на рівні 35−38 тисяч особового складу.

«Там зосереджені найбільш боєздатні підрозділи російської окупаційної армії: бригада морської піхоти, дивізії повітрянодесантних військ, бригади спецпризначення та дивізія спецпризначення Росгвардії, тобто еліта армії окупантів. Слід зазначити й найважчі втрати в особовому складі військовослужбовців КНДР. Там зосереджено до 12 тисяч їхнього особового складу», — розповів експерт.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку військового експерта Маркуса Райзнера, вирішальне питання в тому, чи зможе Україна протриматися доти, доки росія не стане на коліна.

РЕКЛАМА

69

Читайте нас у Facebook