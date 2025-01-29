Страва-сюрприз до Дня закоханих: ваша друга половинка буде у захваті

День святого Валентина — привід приготувати для своєї другої половинки страву-сюрприз. Вона не має бути складною. Важливо, щоб була смачною та ефектною. Подавайте її у гарному посуді. Адже й вдома можна створити святкову атмосферу не гірше, ніж у дорогому ресторані.

Рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.

ВІДЕО ДНЯ

— Це страва яскрава та ароматна, — каже Елла Іванова. — Приготуйте її — і, можливо, вона стане вашою улюбленою. Готується дуже просто. Особливі кулінарні навички тут точно не потрібні. Ця страва настільки барвиста, що нагадує картину.

Болгарський перець з сиром та зеленню Болгарський перець — 3 шт. Сіль РЕКЛАМА Перець чилі Часник РЕКЛАМА Олія Зелень 100 г улюбленого сиру РЕКЛАМА Перець почистити від насіння та плодоніжок, порізати на четвертинки, доповнити улюбленими спеціями, часником та олією. Запікати до готовності. Доповнити улюбленим сиром — наприклад, фетою, нарізаною на шматочки. Сир почне плавиться — і цей смак та аромат вас зачарує. Посипати подрібненою свіжою зеленню. І смачного!

Раніше Елла Іванова порадила приготувати до Дня закоханих ласощі-картину.

Фото Елли Іванової

8

Читайте нас у Facebook