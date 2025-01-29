Страва-сюрприз до Дня закоханих: ваша друга половинка буде у захваті
День святого Валентина — привід приготувати для своєї другої половинки страву-сюрприз. Вона не має бути складною. Важливо, щоб була смачною та ефектною. Подавайте її у гарному посуді. Адже й вдома можна створити святкову атмосферу не гірше, ніж у дорогому ресторані.
Рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Це страва яскрава та ароматна, — каже Елла Іванова. — Приготуйте її — і, можливо, вона стане вашою улюбленою. Готується дуже просто. Особливі кулінарні навички тут точно не потрібні. Ця страва настільки барвиста, що нагадує картину.
Болгарський перець з сиром та зеленню
Болгарський перець — 3 шт.
Сіль
Перець чилі
Часник
Олія
Зелень
100 г улюбленого сиру
Перець почистити від насіння та плодоніжок, порізати на четвертинки, доповнити улюбленими спеціями, часником та олією. Запікати до готовності. Доповнити улюбленим сиром — наприклад, фетою, нарізаною на шматочки. Сир почне плавиться — і цей смак та аромат вас зачарує.
Посипати подрібненою свіжою зеленню.
І смачного!
Раніше Елла Іванова порадила приготувати до Дня закоханих ласощі-картину.
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Фото Елли Іванової8
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