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Книга рецептів

Страва-сюрприз до Дня закоханих: ваша друга половинка буде у захваті

22:00 29 січня 2025
Болгарський перець, запечений з сиром та зеленню

День святого Валентина — привід приготувати для своєї другої половинки страву-сюрприз. Вона не має бути складною. Важливо, щоб була смачною та ефектною. Подавайте її у гарному посуді. Адже й вдома можна створити святкову атмосферу не гірше, ніж у дорогому ресторані.
Рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Це страва яскрава та ароматна, — каже Елла Іванова. — Приготуйте її — і, можливо, вона стане вашою улюбленою. Готується дуже просто. Особливі кулінарні навички тут точно не потрібні. Ця страва настільки барвиста, що нагадує картину.

Болгарський перець з сиром та зеленню

Болгарський перець — 3 шт.

Сіль

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Перець чилі

Часник

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Олія

Зелень

100 г улюбленого сиру

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Перець почистити від насіння та плодоніжок, порізати на четвертинки, доповнити улюбленими спеціями, часником та олією. Запікати до готовності. Доповнити улюбленим сиром — наприклад, фетою, нарізаною на шматочки. Сир почне плавиться — і цей смак та аромат вас зачарує.

Посипати подрібненою свіжою зеленню.

І смачного!

Раніше Елла Іванова порадила приготувати до Дня закоханих ласощі-картину.

Читайте також: Чудовий салат до Дня святого Валентина: смачний, ароматний та корисний

Фото Елли Іванової

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