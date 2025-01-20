Ласощі-картина до Дня святого Валентина: чудовий смак і аромат

День святого Валентина - чудова нагода приготувати щось незвичне, красиве і смачне. І ось парадокс: теоретично ідей багато, але коли потрібно вибрати щось конкретне, це не так просто.

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Можна приготувати ласощі з екзотичних інгредієнтів — тропічних фруктів і ягід. Комбінуйте їх із делікатесними сирами.

Ідеєю незвичайних ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Уявіть що ви художник, малюйте свою делікатесну картину, — каже Елла Іванова. — Використовуйте інгредієнти, які вам подобаються. Це можуть бути манго, зерна граната, банани… Свіжі фрукти соковиті й асоціюються з літом і теплом. Створюючи свою композицію, проявляйте фантазію. Подавайте ласощі красиво. Атмосфера романтичної вечері дуже важлива.

Ласощі-картина РЕКЛАМА Помело (або апельсин)

Фізаліс

200 г сиру

Сік апельсина або мед

М'ята

Сир порізати на слайси, доповнити шматочками помело або апельсина, скропити соком апельсина або полити медом. Прикрасити ягодами фізалісу та м'ятою.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт салату з яблуком, морквою і гранатом — чудової ідеї до Дня святого Валентина і не тільки.

Фото з альбому Елли Іванової

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