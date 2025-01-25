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Книга рецептів

Чудовий салат до Дня святого Валентина: смачний, ароматний і корисний

21:59 25 січня 2025
салат з томатами, хлібом та базиліком

А ви вже продумали меню до Дня святого Валентина? Якщо ні, то зробіть це вже зараз. Довіряйте перевіреним рецептам кулінарів. Це важливо, щоб не зіпсувати продукти та настрій, якщо страва не вийде смачною. Подавайте їжу гарно оформленою. Це сприяє створенню особливої атмосфери.

Рецептом салату з томатами, хлібом та базиліком поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. Він буде доречний як на свято, так і у будні, адже містить вітаміни.

— Цей салат з першого разу став моїм улюбленим, — каже Елла Іванова. — Він смачний та ситний, бо містить хліб. А ще ароматний, адже у ньому є базилік.

Чудовий салат до Дня всіх закоханих

  • 200 г хліба
  • 200 г помідорів
  • 1 цибулина
  • Зелений салат
  • Базилік

Для заправки:

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  • Перець
  • 2 столові ложки рослинної олії
  • Сіль
  • 1 столова ложка винного оцту
  • Цукор

Свіжий хліб просушуємо у духовці. Додаємо сік з помідорів та трохи винного оцту — і залишаємо для просочення.

Нарізаємо овочі, зелень рвемо руками, все з'єднуємо. Додаємо спеції.

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З'єднуємо оливкову олію, сіль та спеції. Заправляємо салат.

І смачного!

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До речі, на десерт коханій людині можна приготувати ласощі з екзотичних інгредієнтів — тропічних фруктів та ягід.. А для тих, хто ще не визначився з подарунком, радимо ознайомитись із модним трендом Lovecore.

Фото з альбому Елли Іванової

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