Вишуканий десерт до Валентинового дня: подавайте, як у ресторані

Валентинів день - свято, яке дарує позитивні емоції. Адже кохання — головне почуття в нашому житті.

А ви вже продумали святкове меню? Якщо ні, візьміть на замітку рецепт кулінарки Елли Іванової.

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- Приготуємо смачний і ніжний шпинатний бісквіт, - каже Елла Іванова. — А на його основі створимо вишуканий десерт.

Шпинатний бісквіт 150 г шпинату

100 г олії

3 яйця

Сіль

120 г цукру

Цедра апельсина

160−180 г борошна

4 г розпушувача

Шпинат подрібнити в блендері. Збити яйця з сіллю і цукром, додати цедру цитрусових і подрібнений шпинат з олією. Потім додати просіяне борошно і розпушувач. Акуратно все це перемішуємо. Духовка має бути вже увімкнена. Випікаємо при 180 градусах приблизно 25−30 хвилин. Усе залежить від розміру дека.

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Вирізаємо з бісквіта формою сердечка. Обрізки залишаться для декору у вигляді крихти.

Крем для десерту може бути будь-який.

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Варіант крему 250 г м'якого домашнього сиру

30 г цукрової пудри

50 г м’якого сиру або вершків

Усі інгредієнти збити. Прикрасити бісквітні сердечка кремом і фруктами.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт чізкейку «Перші поцілунки», який зведе з розуму кожного, хто його скуштує.

Фото з альбому Елли Іванової

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