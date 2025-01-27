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Вишуканий десерт до Валентинового дня: подавайте, як у ресторані

22:00 27 січня 2025
Десерт на основі шпинатного бісквіту. Фото Елли Іванової

Валентинів день - свято, яке дарує позитивні емоції. Адже кохання — головне почуття в нашому житті.

А ви вже продумали святкове меню? Якщо ні, візьміть на замітку рецепт кулінарки Елли Іванової.

- Приготуємо смачний і ніжний шпинатний бісквіт, - каже Елла Іванова. — А на його основі створимо вишуканий десерт.

Шпинатний бісквіт

  • 150 г шпинату
  • 100 г олії
  • 3 яйця
  • Сіль
  • 120 г цукру
  • Цедра апельсина
  • 160−180 г борошна
  • 4 г розпушувача

Шпинат подрібнити в блендері. Збити яйця з сіллю і цукром, додати цедру цитрусових і подрібнений шпинат з олією. Потім додати просіяне борошно і розпушувач. Акуратно все це перемішуємо. Духовка має бути вже увімкнена. Випікаємо при 180 градусах приблизно 25−30 хвилин. Усе залежить від розміру дека.

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Вирізаємо з бісквіта формою сердечка. Обрізки залишаться для декору у вигляді крихти.

Крем для десерту може бути будь-який.

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Варіант крему

  • 250 г м'якого домашнього сиру
  • 30 г цукрової пудри
  • 50 г м’якого сиру або вершків

Усі інгредієнти збити. Прикрасити бісквітні сердечка кремом і фруктами.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт чізкейку «Перші поцілунки», який зведе з розуму кожного, хто його скуштує.

Фото з альбому Елли Іванової

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