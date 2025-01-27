Вишуканий десерт до Валентинового дня: подавайте, як у ресторані
Валентинів день - свято, яке дарує позитивні емоції. Адже кохання — головне почуття в нашому житті.
А ви вже продумали святкове меню? Якщо ні, візьміть на замітку рецепт кулінарки Елли Іванової.
- Приготуємо смачний і ніжний шпинатний бісквіт, - каже Елла Іванова. — А на його основі створимо вишуканий десерт.
Шпинатний бісквіт
- 150 г шпинату
- 100 г олії
- 3 яйця
- Сіль
- 120 г цукру
- Цедра апельсина
- 160−180 г борошна
- 4 г розпушувача
Шпинат подрібнити в блендері. Збити яйця з сіллю і цукром, додати цедру цитрусових і подрібнений шпинат з олією. Потім додати просіяне борошно і розпушувач. Акуратно все це перемішуємо. Духовка має бути вже увімкнена. Випікаємо при 180 градусах приблизно 25−30 хвилин. Усе залежить від розміру дека.
Вирізаємо з бісквіта формою сердечка. Обрізки залишаться для декору у вигляді крихти.
Крем для десерту може бути будь-який.
Варіант крему
- 250 г м'якого домашнього сиру
- 30 г цукрової пудри
- 50 г м’якого сиру або вершків
Усі інгредієнти збити. Прикрасити бісквітні сердечка кремом і фруктами.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової70
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