На допомогу прийде «Містер Оцет»: як відчистити унітаз від вапняного нальоту та іржі

Жінки Туреччини радять для чищення унітаза нагріти склянку оцту до 40−50 градусів, а потім додати чайну ложку харчової соди та 3−5 крапель йоду.

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Але якщо подібні поради не допомагають, то автори посібника «WIKI-прибирання» рекомендують застосувати більш «традиційний» метод, в якому головний акцент робиться на оцет.

«Якщо «хімія» не допомагає, негайно звіть на допомогу «Містера Оцту», — жартують вони.

Якщо говорити про складові, то оцту знадобиться пів склянки. Також до нього потрібно додати 180 грамів соди, адже сода, як відомо — прекрасний абразивний засіб, який видалить наліт, не подряпав емаль.

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Оцет — це природний очищувач з антибактеріальними властивостями, що на відмінно розчиняє сечовий камінь та інші в’їдливі забруднення.

Не менш важливу роль відіграє і технологія застосування вказаних компонентів.

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Спочатку потрібно злити (вичерпати) воду з унітаза, щоб він був сухим. Це дасть змогу соді й оцту краще взаємодіяти з його поверхнею. Потім насипати соду, рівномірно розподіляючи по всій внутрішній поверхні. Для кращого розподілу можна використовувати губку або невелику щітку.

Потім слід полити соду оцтом — при цьому буде виділятися велика кількість піни. Коли сода почне шипіти і пінитися, це буде свідченням того, що почалася хімічна реакція.

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На цьому етапі суміш варто залишити на пів години. Що довше сода й оцет будуть взаємодіяти з нальотом, то ефективнішим буде результат. Якщо забруднення дуже старі, можна залишити суміш на кілька годин.

І, нарешті, можна переходити до фінальної стадії чищення. Після закінчення дії суміші щіткою для унітаза потрібно ретельно потерти усі поверхні. Особливу увагу приділити місцям скупчення нальоту — під обідком і на внутрішньому боці. Потім все варто змити кілька разів — бездоганна чистота сантехніки гарантована.

Ще один дієвий засіб чищення унітаза порадив професор епідеміології та біостатистики факультету наук про довкілля Університету Аризони.

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