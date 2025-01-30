Півтора роки у сексуальному рабстві: жахлива історія українки, викраденої окупантами на Харківщині

Українські правоохоронці фіксують та розслідують військові злочини, які вчиняють російські окупанти. Так, свого часу було повідомлено про підозру генералу, який віддавав злочинні накази під час захоплення частини Херсонщини. А інколи повідомляють й про ліквідацію російських військових злочинців. Як, наприклад, це сталося з офіцером, який був причетним до ракетного удару по селищу Гроза на Харківщині. Тоди під ворожим ударом загинуло більше 50 осіб, які були на поминках після перепоховання загиблого військового.

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Про ще одного російського злочинця, дані якого встановили правоохоронці, розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, військовослужбовець зс рф під час окупації Ізюмщини вивез до Бєлгорода 21-річну дівчину та тримав її в сексуальному полоні півтора роки.

«Цей російський військовий не просто зґвалтував українку під час окупації — він вкрав дівчину та зробив своєю рабинею в рф», — зазначив Болвінов.

За його словами, під час окупації росіянин спочатку залицявся до дівчини, потім став погрожувати їй вбивством рідних, а згодом і згвалтував, затягнувши її в порожній будинок. А влітку 2022 року разом з іншими озброєними росіянами наказав дівчині збиратися, а якщо вона пручатиметься, то погрожував розстріляти на місці її родину.

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«В Бєлгороді окупант зачинив її в квартирі, забрав документи, телефон і приходив, коли хотів. Його жертва була морально знищена, дівчина не знала, що робити та як врятуватися. Півтора роки вона жила як бранка. На вікнах і балконі — залізні ґрати, систематичні побиття, знущання та зґвалтування. Жодних шляхів порятунку дівчина не бачила і на початку 2023 року спробували себе вбити — випила борну кислоту», — розповів харківський поліцейський та додав, що дівчина тоді потрапила до лікарні, але російські медики не захотіли їй допомогти та віддали кривднику, аби той забрав її «додому».

Дівчині вдалося врятуватися лише після того, як її мучителя затримали росіяни — він виявився дезертиром та самовільно залишив частину. Мешканці Харківщини вдалося зв'язатися з рідними та втекти з росії. Вже в Україні з нею працювали лікарі та психологи…

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«Ця справа — унікальна, вперше інкримінуємо СНПК — це сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, а водночас і рабство та незаконну депортацію. Заочно повідомили окупанту про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, будемо оголошувати його в розшук. Вони не залишаться анонімами без облич — ті, хто знущався та руйнував життя наших людей. Ми всі працюємо заради цього, доводимо справи до суду і зупинятися не плануємо», — резюмував Сергій Болвінов.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в москві підірвали генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова — начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф. Напередодні генералу, якого СБУ вважало відповідальним за застосування військовими зс рф забороненої хімічної зброї проти Сил оборони України, було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — військовий злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

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Фото зі сторінки Сергія Болвінова

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