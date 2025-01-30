«росію не влаштовує західне озброєння»: гендиректор німецького виробника зброї прокоментував плани москви вбити його

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що російську владу не влаштовує західне озброєння, тому вона планувала його вбити.

«Я думаю, що цілком зрозуміло, що такі країни, як росія, не дуже задоволені, тому що ми як найбільший у світі виробник боєприпасів великого калібру дуже допомагаємо західним країнам захистити себе», — сказав він виданню BNS у Вільнюсі.

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Паппергер наголосив, що поліція наразі вирішує питання з його безпекою. Про це гендиректор заявив після того, як днями НАТО офіційно підтвердило намір рф вбити його. За даними Альянсу, плани кремля були зірвані розвідкою США та Німеччини, і це було лише частиною зусиль росії щодо вбивства лідерів оборонної промисловості по всій Європі.

Нагадаємо, про те що уряд рф планував вбивство Арміна Паппергера, виконавчого директора німецького оборонного концерну Rheinmetall, стало відомо 12 липня 2024 року. Концерн постачає зброю Україні. Уперше інформацію про підготовку замаху підтвердили в НАТО 28 січня 2025 року.

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