Знають, що роблять: експерт про плани принц Гаррі та Меган Маркл у Португалії

Королівський коментатор Річард Фіцвільямс зазначив, що Меган Маркл і принц Гаррі знають, що роблять, на тлі дружби з принцесою Євгенією. Подружжя придбало будинок для відпочинку на території португальського ексклюзивного гольф-клубу CostaTerra Golf and Ocean Club, а розкішний комплекс, розташований у Мелідесі, є домом принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка. Це призвело до встановлення нової точки сімейного зв’язку для родичів.

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Хоча герцог і герцогиня Сассекські мають основну резиденцію в Сполучених Штатах, нова покупка зближує їх з членами сім'ї в Європі. Вважається, що Сассекси придбали нерухомість у Португалії як будинок для відпочинку, який міг би створювати можливості для сімейних зустрічей, пише Hindustan Times.

Річард Фіцвільямс додав, що Гаррі близький з Євгенією, і підкреслив важливість того, що вони з Меган вирішили купити нерухомість у Португалії.

«Чи побачимо ми, як Арчі та Лілі зустрінуться з дітьми Євгенії та Джека? І як це вийде? Поки невідомо, — сказав Фіцвільямс. — Зв’язок із Євгенією цікавий, оскільки вони з Гаррі досить близькі. Але там багато питань».

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Примітно, що Євгені вдалося зберегти хороші стосунки з королем Чарльзом, її дядьком, хоча вона все ще підтримує зв’язок з Гаррі та Меган.

Коментатор також зазначив, що нова покупка може означати, що дітей Гаррі та Меган — п’ятирічного принца Арчі та трирічну принцесу Лілібет - «ми зможемо частіше бачити публічно». Натякаючи на майбутній розвиток подій, Річард Фіцвільямс додав: «Сассекси знають, що вони роблять із покупкою у Португалії. І ми з часом це побачимо».

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Раніше повідомлялося, чому принц Гаррі та Меган Маркл не реагують на різку статтю про них.

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