Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: з ким зіграє «Рома» українця Довбика
У п'ятницю, 31 січня, у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів кинуто жереб 1/16 фіналу Ліги Європи, боротьбу в якій припинило київське «Динамо». Зокрема свого суперника дізналася «Рома» українського форварда Артема Довбика.
Путівки до 1/18 фіналу турніру (один одному могли випасти клуби з однієї асоціації та команди, які грали між собою на груповому етапі) оскаржать:
«Ференцварош» (Угорщина) — «Вікторія» (Чехія)
«Порту» (Португалія) — «Рома» (Італія)
АЗ (Нідерланди) — «Галатасарай» (Туреччина)
«Мідтьюлланд» (Данія) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія)
«Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — «Аякс» (Нідерланди)
ПАОК (Греція) — ФКСБ (Румунія)
«Твенте» (Нідерланди) — «Буде-Глімт» (Норвегія)
«Фенербахче» (Туреччина) — «Андерлехт» (Бельгія)
Додамо, що безпосередньо в 1/8 фіналу Ліги Європи вийшли вісім найсильніших клубів групового етапу — «Лаціо» (Італія), «Атлетик» (Іспанія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Тоттенхем» (Англія), «Айнтрахт» (Німеччина), «Ліон» (Франція), «Рейнджерс» (Шотландія) та грецький «Олімпіакос» Романа Яремчука.
Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 13 та 20 лютого.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дізналася суперників у відбірній групі чемпіонату світу.
Фото uefa.com41
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