Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: з ким зіграє «Рома» українця Довбика

У п'ятницю, 31 січня, у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів кинуто жереб 1/16 фіналу Ліги Європи, боротьбу в якій припинило київське «Динамо». Зокрема свого суперника дізналася «Рома» українського форварда Артема Довбика.

ВІДЕО ДНЯ

Путівки до 1/18 фіналу турніру (один одному могли випасти клуби з однієї асоціації та команди, які грали між собою на груповому етапі) оскаржать:

«Ференцварош» (Угорщина) — «Вікторія» (Чехія)

«Порту» (Португалія) — «Рома» (Італія)

РЕКЛАМА

АЗ (Нідерланди) — «Галатасарай» (Туреччина)

«Мідтьюлланд» (Данія) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія)

РЕКЛАМА

«Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — «Аякс» (Нідерланди)

ПАОК (Греція) — ФКСБ (Румунія)

РЕКЛАМА

«Твенте» (Нідерланди) — «Буде-Глімт» (Норвегія)

«Фенербахче» (Туреччина) — «Андерлехт» (Бельгія)

Додамо, що безпосередньо в 1/8 фіналу Ліги Європи вийшли вісім найсильніших клубів групового етапу — «Лаціо» (Італія), «Атлетик» (Іспанія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Тоттенхем» (Англія), «Айнтрахт» (Німеччина), «Ліон» (Франція), «Рейнджерс» (Шотландія) та грецький «Олімпіакос» Романа Яремчука.

Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 13 та 20 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дізналася суперників у відбірній групі чемпіонату світу.

Фото uefa.com

41

Читайте нас у Facebook