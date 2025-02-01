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Стиль життя

Тренд — люстри з кольорового скла: яскравий акцент в інтер'єрі

22:26 1 лютого 2025
люстри із кольорового скла

У моду повертаються люстри із кольорового скла. Що яскравіше, то краще. Червоні, помаранчеві, малинові, жовті люстри стануть привабливим акцентом в інтер'єрі. Водночас набирає популярності тренд на вінтажі. А це означає, що, можливо, у вас є така яскрава люстра в комірчині або на горищі — і вам навіть не доведеться витратити жодної копійки. Світильники із кольорового скла цікаві тим, що створюють незвичайні світлові ефекти. Особливо вони сподобаються дітям.

Як вписати таку люстру в інтер'єр? Червона або помаранчева люстра буде яскравим стильним акцентом в інтер'єрах у сірій або бежевій гамі, які зараз є актуальними. Дуже ефектно виглядатиме і модель з різнобарвним склом.

Не бійтеся експериментувати — і ваш будинок заграє новими незвичайними фарбами. А це так важливо для того, щоб ви та ваші близькі відчували себе комфортно та затишно. Яскраві кольори створюють особливий настрій і наповнюють простір енергією.

До речі, повернення в моду люстр із кольорового скла стало таким самим несподіваним трендом, як і повернення настінних килимів. Нагадаємо, що в 2025 році в моді відтінки, натхненні природою: м'які бежеві, як морський пісок, теплі коричневі, як каштани або жолуді, зелені, як літнє листя або мох, сіро-блакитні, як відтінки неба.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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