Навіщо досвідчені водії возять із собою шматок картону: цікавий, але небезпечний лайфхак від таксистів

Автоексперти, які раніше назвали десять кроків, щоб до весни привести машину в ідеальний стан, розповіли про лайфхак з картоном, щоб заощадити час на прогріванні двигуна в мороз, пише Твоя Машина.

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Цей метод використовують багато таксистів і просто досвідчених автомобілістів, адже взимку у водія може просто не бути часу на довгу підготовку до поїздки. Встановлення щільної картонки перед радіатором дає можливість прискорити цей процес. Оскільки холодні повітряні потоки через радіаторну решітку таким чином не потрапляють у систему, то двигун нагрівається швидше.

В той же час, варто пам’ятати, що цей лайфхак небезпечний тим, що потрібно вчасно прибирати картонку, інакше існує ризик перегріву мотора.

Крім того, раніше таксисти встановлювали шматок картону на лобове скло на ніч, щоб запобігти його обмерзанню за низьких температур.

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Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти розповіли про помилки автомобілістів, які зазвичай «вбивають» двигун машини, а також нагадали, що зазвичай «вбиває» автоматичну коробку передач.

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