Готуй віз взимку: десять кроків, щоб до весни привести машину в ідеальний стан

Автоексперти, які раніше назвали шкідливі зимові звички водіїв, які «вбивають» автомобіль, як правильно підготувати авто до весняної погоди. Вони назвали десять ключових кроків, які потрібно встигнути зробити в лютому, пише CarBuzz.

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Так, оскільки взимку на днищі та колісних арках скупчуються бруд і реагенти, що провокують корозію, треба обробити важкодоступні місця мийним засобом, а потім ретельно змити водою. Також треба не забути про моторний відсік і салон.

Після очищення треба оглянути кузов на наявність відколів, тріщин і пошкоджень пластику, перевірити стан двірників, гумових ущільнювачів і шин. Також варто звернути увагу на тріщини в протекторі та рівномірність зносу.

Після цього треба перевірити товщину гальмівних колодок. Якщо вона менша за 6 мм, варто задуматися про заміну. Зимова експлуатація могла залишити на них сліди корозії або сміття.

Також треба оглянути підвіски на наявність патьоків та іржі та перевірити амортизатори.

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Ще треба оглянути підкапотний простір, адже гумові шланги і ремені схильні до пошкоджень при перепадах температур. Стисніть шланги: вони мають бути пружними, але не надто м’якими. Огляньте ремені на предмет тріщин і зносу.

Далі треба перевірити рівень оливи, гальмівної рідини, охолоджувальної рідини та рідин гідропідсилювача керма. За необхідності долийте або замініть.

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Потім треба перевірити тиск в шинах, адже з потеплінням тиск у шинах може змінитися. Переконайтеся, що він відповідає рекомендованим значенням. Якщо використовували зимові шини, саме час перейти на літні.

Крім того, варто приділити увагу акумулятору та електриці. Холод може послабити акумулятор. Перевірте його заряд і роботу всіх електричних компонентів, включно зі світлом, склопідйомниками та обігрівом.

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Також треба перевірити фільтри. Кабінний і повітряний фільтри можуть бути забиті брудом і пилом. В такому разі їх треба замінити.

Варто також здійснити пробний виїзд, щоб переконатися в справності гальм, підвіски і рульового управління. Прислухайтеся до звуків і перевірте, чи немає сторонніх запахів.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти розповіли про помилки автомобілістів, які зазвичай «вбивають» двигун машини, а також нагадали, що зазвичай «вбиває» автоматичну коробку передач.

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