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«Зливала» ворогу позиції ЗСУ на Донеччині через племінника-дезертира: правоохоронці затримали інформаторку росії

16:51 2 лютого 2025
Затримання зрадниці, фото СБУ

Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка «зливала» ворогу позиції та напрямки руху підрозділів ЗСУ на Донеччині.

За даними спецслужби, 38-річна мешканка Торецька на початку повномасштабної війни переїхала до Вінниччини, де оформила статус переселенки та почала працювати на фсб.

Жінка до своєї злочинної діяльності залучила племінника-дезертира. Чоловік самовільно залишив одну з військових частин ЗСУ та переховувався у Торецьку.

Під час побутових розмов телефоном інформаторка випитувала у нього інформацію про пункти дислокації Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів.

Отримані відомості фігурантка месенджером передавала своєму російському куратору.

Після кожного сеансу зв’язку з окупантами жінка видаляла з телефону все листування в анонімному чаті.

Щоб уникнути покарання, зрадниця змінила адресу проживання і переїхала до Кіровоградської області, де «залягла на дно» і припинила всі контакти з фсб.

Співробітники СБУ встановили місце проживання фігурантки і затримали її в орендованій квартирі.

При обшуку в оселі ворожої поплічниці вилучено мобільний телефон із доказами її співпраці з російською спецслужбою.

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору фсб, коли залишала свої прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, днями СБУ затримала російських марксистів-підпільників, які намагалися зірвати мобілізацію.

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