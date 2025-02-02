«Зливала» ворогу позиції ЗСУ на Донеччині через племінника-дезертира: правоохоронці затримали інформаторку росії
Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка «зливала» ворогу позиції та напрямки руху підрозділів ЗСУ на Донеччині.
За даними спецслужби, 38-річна мешканка Торецька на початку повномасштабної війни переїхала до Вінниччини, де оформила статус переселенки та почала працювати на фсб.
Жінка до своєї злочинної діяльності залучила племінника-дезертира. Чоловік самовільно залишив одну з військових частин ЗСУ та переховувався у Торецьку.
Під час побутових розмов телефоном інформаторка випитувала у нього інформацію про пункти дислокації Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів.
Отримані відомості фігурантка месенджером передавала своєму російському куратору.
Після кожного сеансу зв’язку з окупантами жінка видаляла з телефону все листування в анонімному чаті.
Щоб уникнути покарання, зрадниця змінила адресу проживання і переїхала до Кіровоградської області, де «залягла на дно» і припинила всі контакти з фсб.
Співробітники СБУ встановили місце проживання фігурантки і затримали її в орендованій квартирі.
При обшуку в оселі ворожої поплічниці вилучено мобільний телефон із доказами її співпраці з російською спецслужбою.
За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору фсб, коли залишала свої прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.
Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, днями СБУ затримала російських марксистів-підпільників, які намагалися зірвати мобілізацію.104
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