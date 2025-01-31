Бен Аффлек возз’єднався з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер, які дуже зблизилися на тлі масштабних пожеж у Лос-Анджелесі, продовжують демонструвати ідилію у стосунках. Днями вони возз'єдналися на заході для своїх дітей. Зіркові артисти окремо прибули на шкільну виставу в Санта-Моніці, Каліфорнія. Гарнер була одягнена в повсякденний одяг: піджак, светр і джинси, а Аффлека сфотографували, коли він вийшов покурити під час заходу. Колишнє подружжя, яке має спільних дітей — 19-річну Вайолет, 15-річну Серафіну та 12-річного Семюеля, — підтримувало дружні стосунки, особливо в останні місяці після гучного розлучення Аффлека з Дженніфер Лопес, пише видання Us Weekly.

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«Вона допомагала Джей Ло, і вони спілкувалися одна з одною, — інсайдер ексклюзивно розповів Us Weekly в липні 2024 року про те, як Гарнер підтримувала 55-річну Лопес. — Дженніфер дивовижна людина, з якою Джей Ло було цікаво спілкуватися».

Аффлек і Гарнер познайомилися на зйомках фільму «Перл-Харбор» у 2001 році, а через три роки знову зустрілися. У червні 2005 року вони обмінялися обітницями. Після десяти років шлюбу Аффлек і Гарнер оголосили про своє рішення розлучитися.

Гарнер зустрічається з Джоном Міллером з 2018 року, в той час як Аффлек відновив роман з Лопес на початку 2021 року.

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У серпні 2024 року стало відомо, що Джей Ло подала на розлучення. Новини про розставання пари з'явилися після місяців спекуляцій щодо стосунків Аффлека і Лопес, а їхнє розлучення було остаточно оформлене на початку січня 2025-го.

«Вона була дуже закохана в Бена, але кохання іноді буває недостатньо, — розповіло джерело. — Все склалося на краще і так, як і повинно було скластися».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про розлучення ще однієї відомої голлівудської пари. Американська акторка Джессіка Альба розлучається з чоловіком, кінопродюсером Кешом Ворреном, з яким прожила у шлюбі 16 років.

Фото: Getty Images

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