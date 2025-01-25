Невдячний: ексдружина Бена Аффлека вважає, що він має бути добрішим до Дженніфер Лопес

Дженніфер Гарнер, яка була одружена з Беном Аффлеком з 2005 по 2018 рік, вважає, що її колишній чоловік повинен бути «набагато добрішим» до колишньої коханої Дженніфер Лопес, поки пара розлучається. Джерело стверджує, що 52-річна актриса має «великий вплив» на Бена.

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За словами інсайдера, якого цитує видання The Mirror, Бен Аффлек насправді був нетерплячий до Джей Ло та дуже невдячний.

Цього місяця 55-річна Джей Ло та Бен офіційно розлучилися, розірвавши дворічний шлюб. Розлучення було оформлено 20 лютого, рівно через шість місяців після того, як співачка подала заяву.

Дві голлівудські суперзірки намагаються ладнати заради дітей. Але інсайдер стверджував, що Бен «розчарований тим, наскільки Джей Ло все ще намагається керувати ним», хоча «вона насправді дуже добра». Кажуть, що перша дружина Бена «дуже вражена» тим, наскільки віддана Джей Ло.

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«Вона дотрималася свого слова і продовжувала бути в їхньому житті, хоча Бен не зробив те саме для близнюків Джей Ло, — сказав інсайдер In Touch. - Бен також досить грубий і сварливий щоразу, коли він розмовляє або бачить Джей Ло, і для Гарнер це просто неприйнятно. Вона вважає, що йому потрібно подорослішати, поводитися гідно і почати бути набагато добрішим до Джей Ло».

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Гарнер вразила всіх людяністю у розпал лісових пожеж у Лос-Анджелесі.

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Фото: Getty Images

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