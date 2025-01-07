Дженніфер Гарнер може втратити коханого через Аффлека

Особисті розбіжності між Беном Аффлеком і Дженніфер Лопес стали надто суттєвими, щоб пара могла їх подолати і протистоянні, кульмінацією якого стало те, що актор покинув їхній особняк у Беверлі-Хіллз вартістю 60 мільйонів доларів за кілька місяців до того, як співачка та акторка подала на розлучення у Лос-Анджелесі, пише Marca.

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Поки вони переживають болісний процес розлучення, Аффлек знайшов розраду та втіху у своїй колишній дружині Дженніфер Гарнер. Але колишні грають у небезпечну гру, яка може мати величезні наслідки у 2025 році. Після завершення розлучення з Аффлеком у 2018 році Гарнер зустрічалася з бізнесменом Джоном Міллером, але їхні шестирічні стосунки під загрозою, за словами особи, яка спілкувалася з журналістами.

Гарнер і Аффлек продовжують виховувати своїх трьох дітей, що «добре» для Міллера. Але що «недобре» для коханого Гарнер, так це те, наскільки Аффлек бере участь у її житті, окрім виховання дітей. Подією, яка, здавалося, перехилила чашу терезів, стало рішення Гарнер допомогти Аффлеку подарувати їжу знедоленим на День подяки, а журнал People повідомив, що родини Гарнер та Аффлека також провели Різдво разом.

«Джону добре, коли вони виховують дітей разом. Він не каже, що вона повинна викреслити Бена зі свого життя. Але йому набридло стояти осторонь, поки вона втішає його і намагається вирішити всі його проблеми, — розповів інсайдер. — Бен завжди ставить себе на перше місце, але Дженніфер, схоже, не може робити те саме — і вона може втратити через це дійсно чудового хлопця».

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46-річний Міллер, схоже, готовий залишити 52-річну Гарнер через цю проблему та багато іншого. Готовність Дженніфер Гарнер підкорятися 52-річному Бену Аффлеку впливає на її роман із Міллером, а Лопес спостерігає.

«Доходить до того моменту, коли починає здаватись, що Дженніфер воліє бути з Беном, а не зі своїм новим коханим, — продовжив інсайдер. — І багато людей прогнозують, що він піде».

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Раніше повідомлялося, що Бену Аффлеку набридли діви, і колишня дружина Дженніфер Гарнер шукає йому кохану жінку.

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