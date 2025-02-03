У москві, де нещодавно були ліквідовані начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії Ігор Кирилов та його помічник, прогримів вибух у житловому комплексі «Червоні вітрила» — наразі повідомляється про одного загиблого та кількох постраждалих. Вибух пролунав, коли до під'їзду зайшов чоловік із охоронцем.

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Паблік «ВЧК-ОГПУ» пише, що загиблим може бути кримінальний авторитет та «президент федерації боксу «ДНР» Армен Саркісян. За іншими даними, він був тяжко поранений, а загинув охоронець «авторитета».

Армен "Горловський" - засновник батальйона "Арбат", під час Революції гідності він організовував "тітушок", які "полювали" на учасників Євромайдану. В Україні його оголошено у розшук, його ім'я фігурує у справі про вбивство українського журналіста В'ячеслава Веремія.

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РосЗМІ пишуть про одного загиблого та п'ятьох постраждалих, серед яких – фігурант бази даних "Миротворця" Олег Каспирович. Він - колишній замкомандира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС України, який перейшов на бік росії

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На даний момент в рф ім'я загиблого не називають. Відомо лише, що у нього сильно спотворено обичча.

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Раніше повідомлялося, що в москві було знайдено мертвим одного з конструкторів російських ракет — заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ «Марс» Михайла Шатського. Він, зокрема, займався модернізацією крилатих ракет X-59 рівня X-69.

Фото з відкритих джерел

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