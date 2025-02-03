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Не варто постійно відбілювати себе: популярний актор зізнався у проблемах

17:48 3 лютого 2025
Тарас Цимбалюк розповів, чому звернувся до психолога

Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який обурив підписників, зізнався у проблемах. На своїй сторінці у соціальній мережі актор виклав допис про те, що зараз відчуває і чому звернувся до психолога. Нагадаємо, напередодні Нового року стало відомо, що Тарас розійшовся зі своєю дівчиною Світланою і важко переживає цю подію.

- Важкий, але дуже потрібний видався січень, — написав Тарас. — Я нічого не деталізую, не транслюю щось конкретне… Але ви бачите, що маю зараз проживати складний період в житті.

У розмові з психологом, виявив, що свої труднощі чи драматичні моменти можна і, виявилось, потрібно сприймати максимально чесно для себе… проживати їх, відчувати свій біль та дивитись йому прямісінько в очі, аналізувати свій стан…

Цимбалюк зізнався, що він втомився від того, що багато хто очікує від нього тільки «успішного успіху».

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- Друзі, буває дуже ху_ово на душі і, не побоюсь цього слова, це норм, — поділився Тарас. — Бо життя мінливе… Не варто постійно відбілювати себе у соцмережах…

Актор робить висновки та переосмислює життя. Каже, що власний досвід — то найголовніше.

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- Тож, обовʼязково встигніть побути якомога довше чесним з собою… — це дійсно небачена сила, — фіналізує Тарас. — Бо звідти і шлях вірний і люди найбажаніші і на душі спокій — що розкіш зара…

На допис Цимбалюка відгукнулися підписники та його колеги.

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- Правда — зцілює завжди! — написала Наталка Денисенко. — Якою б болючою вона не здавалася в перший момент. «Серце- король, мозок- його слуга!» так сказав Енштейн!!! Тому дуже важливо йти за серцем. Тарасику, бажаю щоб цей складний період пройшов дуже швидко. і знову Ви відчули себе якнайкраще.

- Всі думають, що у акторів життя — самий мед…, — поділилися враженнями. — Але актори теж люди зі своїми проблемами і болями, своїми помилками та сумнівами. Головне розібратися і зробити вірні висновки для себе.

Раніше популярна акторка вразила коштовним подарунком.

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