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Сендвіч-сердечко: неймовірно красиві та ніжні ласощі до Дня закоханих

22:00 3 лютого 2025
Сендвіч-сердечко

Сьогодні люблять готувати і чоловіки, і жінки. Одна з причин — вплив кулінарних програм. Приготувати вишукані ласощі до Дня закоханих може кожна людина. Адже порадувати свою «другу половинку» так приємно.

А ви вже продумали, що готуватимете на вечерю в День святого Валентина? Якщо ні, варто взяти на замітку ідею чудової страви кулінарки Елли Іванової. Сендвіч-сердечко виглядає дуже романтично й апетитно. Подавайте ласощі красиво, створюйте незабутню атмосферу.

- Цю страву ви приготуєте буквально за кілька хвилин, — каже Елла Іванова. — Думаю, вона вас захопить. Замість креветок можна використовувати червону рибу — буде теж дуже смачно.

Сендвіч-сердечко з креветками

  • Тостовий хліб
  • 200 г м'якого сиру
  • 100 г відварених креветок
  • Мікрогрін

Виріжте з тостового хліба два сердечка. За допомогою кондитерського мішка покрийте трояндочками з м'якого сиру одне з них. Зверху помістіть друге і теж прикрасьте трояндочками. Відварену креветку поріжте на шматочки. Викладіть на сендвіч. Прикрасьте мікрогріном.
І смачного!

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Нагадаємо про рецепт незвичайної закуски із зелені та сиру, якою можна здивувати кохану людину в День святого Валентина.

Фото з альбому Елли Іванової

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