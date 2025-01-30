Незвичайна закуска із зелені та сиру: здивуйте кохану людину в День святого Валентина

День святого Валентина — чудовий привід освоїти рецепт нового смаколика. Відзначати це свято не обов'язково у ресторані. Спробуйте створити власний домашній ресторан.

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На День закоханих приготуйте щось незвичайне. Це має бути страва-сюрприз.

Рецептом незвичайної зеленої закуски поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова. Готується страва досить просто і при цьому вона дуже бюджетне.

Чудова закуска із зелені та сиру 100−150 г будь-якої зелені, яку попередньо промиваємо, просушуємо та подрібнюємо.

50 мл води

5−6 г желатину

100 г м'якого сиру

50 г вершків

Сіль — на смак

З'єднуємо желатин із водою і даємо постояти. Розпускаємо його на водяній бані або в мікрохвильовій печі, головне — щоб не закипіло. З'єднуємо подрібнену зелень, м'який сир, вершки та збиваємо. З'єднуємо з желатиновою масою та знову збиваємо. Переливаємо в якусь ємність та ставимо на пару годин у холодильник.

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Цю закуску можна різати на слайси, як торт. Дуже смачно поєднувати її зі свіжим хлібом.

І смачного!

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Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом вишуканого десерту на основі шпинатного бісквіту до Валентинова дня.

Фото з альбому Елли Іванової

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