Дуже привабливі тости до Дня святого Валентина: подавайте на блюді у вигляді серця

Красиві легкі закуски — найкраща ідея для столу на День святого Валентина. Тости можуть бути доповнені вашими улюбленими делікатесами — наприклад, солоною сьомгою або червоною ікрою. Не менш смачними вони вийдуть із баликом чи оселедцем. У м'який сир можна додати трохи перчика чилі. Словом, вибір за вами.

ВІДЕО ДНЯ

Подавайте тости на блюді у вигляді серця. Святкове сервірування має бути особливо вишуканим. Ідеєю незвичайних ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Святкові тости Тостовий хліб

150 г м'якого сиру

1 свіжий огірочок

Відварені креветки

Скибочки білого тостового хліба розкатати качалкою і обрізати скоринку. Її можна потім використовувати як сухарики. Розрізати скибочки хліба на два трикутники. Трохи змочивши водою, сформувати конвертики. Підрум'янити трохи в духовці. Наповнити м'яким сиром. Доповнити свіжим огірком (свіжий огірок наріжте тонко вздовж і згорніть у трубочку) і відвареною креветкою.

Як прикрасу використовуйте свіжу зелень.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом дуже смачного печінкового паштету з яблуком.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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