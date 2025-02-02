Дуже привабливі тости до Дня святого Валентина: подавайте на блюді у вигляді серця
Красиві легкі закуски — найкраща ідея для столу на День святого Валентина. Тости можуть бути доповнені вашими улюбленими делікатесами — наприклад, солоною сьомгою або червоною ікрою. Не менш смачними вони вийдуть із баликом чи оселедцем. У м'який сир можна додати трохи перчика чилі. Словом, вибір за вами.
Подавайте тости на блюді у вигляді серця. Святкове сервірування має бути особливо вишуканим. Ідеєю незвичайних ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
Святкові тости
- Тостовий хліб
- 150 г м'якого сиру
- 1 свіжий огірочок
- Відварені креветки
Скибочки білого тостового хліба розкатати качалкою і обрізати скоринку. Її можна потім використовувати як сухарики. Розрізати скибочки хліба на два трикутники. Трохи змочивши водою, сформувати конвертики. Підрум'янити трохи в духовці. Наповнити м'яким сиром. Доповнити свіжим огірком (свіжий огірок наріжте тонко вздовж і згорніть у трубочку) і відвареною креветкою.
Як прикрасу використовуйте свіжу зелень.
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом дуже смачного печінкового паштету з яблуком.
Фото з альбому Ольги Сметанської27
Читайте нас у Facebook