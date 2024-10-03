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Бутерброд «Монте-Крісто»: смачна страва із сиром та шинкою для вибагливих

20:32 3 жовтня 2024
Бутерброд з сиром та шинкою

Що може бути швидшим у приготуванні та смачнішим за бутерброд?! Хрусткі скибочки хліба з плавленим сиром, змоченими в яйцях — це простий варіант захоплюючого сніданку. Це ідеальна ідея для швидкої ситної страви, яка чудово підходить для сніданку, обіду чи вечері, пише Glos Wielkopolski. До речі, відома дієтологиня розповіла, як зробити бутерброд «правильним».

Інгредієнти:

  • 4 скибочки хліба,
  • 4 скибочки жовтого сиру, наприклад чеддеру,
  • 4 скибочки шинки,
  • 1 яйце,
  • 50 мл молока,
  • 1 чайна ложка гострої гірчиці,
  • 1 чайна ложка майонезу,
  • сіль і перець за смаком,
  • 1 чайна ложка чебрецю,
  • вершкове масло для смаження,
  • Для подачі: огірок, нарізаний паличками, та шпинат.

Спосіб приготування:

Чотири скибочки хліба змастити тонким шаром діжонської гірчиці і майонезу. На кожен з цих шматочків покладіть скибочку сиру і скибочку шинки. Накрийте другим шматочком хліба, щоб створити бутерброд. Змішайте яйця з молоком у мисці, додайте щіпку солі, перцю та чебрецю. Змочіть кожен бутерброд в яєчній суміші, переконавшись, що хліб добре ввібрав рідину з обох сторін.

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Розігрійте сковороду на середньому вогні і розтопіть в ній масло. Смажте бутерброди з двох сторін приблизно по 3−4 хвилини, поки вони не стануть золотистими, хрусткими, а сир всередині розплавиться. Готовий сендвіч «Монте Крісто» наріжте по діагоналі трикутниками і подавайте з нарізаними паличками огірками. Щоб бутерброд був смачнішим, додайте в нього листя свіжого шпинату.

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Нагадаємо рецепт ніжного паштету-мусу з курячої печінки, який чудово підійде до канапок.

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