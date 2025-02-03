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Здоров'я та медицина

Частина декларацій, укладених із сімейними лікарями на дітей віком до 18 років, втратить чинність 1 березня: що потрібно зробити батькам

18:11 3 лютого 2025
Декларації з педіатрами можуть втратити чинність з 1 березня&nbsp;— Фото: Pixabay

З 1 березня 2025 року може втратити чинність частина декларацій, укладених із сімейними лікарями для неповнолітніх пацієнтів. Це пов'язано з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2024 року, яка вводить нові правила верифікації таких декларацій, пише На пенсії.

Для того, щоб уникнути непорозумінь, батькам потрібно зробити кілька кроків. Їм треба звернутися до сімейних лікарів своїх дітей і дізнатися, які саме дані необхідно уточнити для успішної верифікації. Це можна зробити телефоном, не відвідуючи кабінет особистою зустріччю.

Для верифікації будуть потрібні:

◦ Прізвище, ім'я, по батькові дитини (за наявності)
◦ Стать
◦ Дата та місце народження
◦ Реєстраційний номер платника податків (якщо є) або відмітка про відмову від його отримання
◦ Адреса фактичного місця проживання
◦ Реквізити одного з таких документів:
▪ Паспорт громадянина України
▪ Тимчасове посвідчення громадянина України
▪ Свідоцтво про народження (якщо дитині менш як 14 років) або інші легалізовані документи про народження
▪ Посвідка на постійне проживання
▪ Посвідчення біженця
▪ Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

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Зазначимо, що якщо декларацію було укладено з лікарем-педіатром, щойно дитині виповниться 18 років, необхідно буде укласти нову декларацію із сімейним лікарем або терапевтом, оскільки лікар-педіатр не має права обслуговувати пацієнтів, яким виповнилося 18 років.

Як писали «ФАКТИ», раніше в НСЗУ розповіли, що робити пацієнтові, якщо сімейний лікар звільнився.

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Фото: Pixabay

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