Частина декларацій, укладених із сімейними лікарями на дітей віком до 18 років, втратить чинність 1 березня: що потрібно зробити батькам

З 1 березня 2025 року може втратити чинність частина декларацій, укладених із сімейними лікарями для неповнолітніх пацієнтів. Це пов'язано з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2024 року, яка вводить нові правила верифікації таких декларацій, пише На пенсії.

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Для того, щоб уникнути непорозумінь, батькам потрібно зробити кілька кроків. Їм треба звернутися до сімейних лікарів своїх дітей і дізнатися, які саме дані необхідно уточнити для успішної верифікації. Це можна зробити телефоном, не відвідуючи кабінет особистою зустріччю.

Для верифікації будуть потрібні:

◦ Прізвище, ім'я, по батькові дитини (за наявності)

◦ Стать

◦ Дата та місце народження

◦ Реєстраційний номер платника податків (якщо є) або відмітка про відмову від його отримання

◦ Адреса фактичного місця проживання

◦ Реквізити одного з таких документів:

▪ Паспорт громадянина України

▪ Тимчасове посвідчення громадянина України

▪ Свідоцтво про народження (якщо дитині менш як 14 років) або інші легалізовані документи про народження

▪ Посвідка на постійне проживання

▪ Посвідчення біженця

▪ Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

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Зазначимо, що якщо декларацію було укладено з лікарем-педіатром, щойно дитині виповниться 18 років, необхідно буде укласти нову декларацію із сімейним лікарем або терапевтом, оскільки лікар-педіатр не має права обслуговувати пацієнтів, яким виповнилося 18 років.

Як писали «ФАКТИ», раніше в НСЗУ розповіли, що робити пацієнтові, якщо сімейний лікар звільнився.

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Фото: Pixabay

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