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Українців попередили про фальшиві листи від ТЦК

19:54 3 лютого 2025
Українців попередили про фальшиві листи від ТЦК

В Україні, де триває загальна мобілізація, шахраї вигадали нову злочинну схему з розсилкою листів на електронні пошти українців нібіто від ТЦК. Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

«Фішинг як вид шахрайства, постійно шукає нові механізми шахрайства. Використовуючи чутливі тематики, які тригерить суспільство. Звертаю увагу, на от такі листи. Відкривши такий файл pdf, ваш ПК одразу буде інфікований. Звертаю увагу! Якщо таки листи надходять не з державного домену gov.ua, а наприклад як тут з домену gmail.com, одразу видаляйте», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в «Газмережах» попередили громадян, що від імені організації аферисти розсилають по електронній пошті листи з вимогою підписати договір, оплатити рахунки за розподіл природного газу та підписати акти виконаних робіт, перейшовши за посиланням.

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«Такі повідомлення є фейковими і містять фішингові лінки, за якими у жодному разі не можна переходити. Це загрожує безпеці персональних даних», — попередили українців в компанії.

Фото ілюстративне: intent.press

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