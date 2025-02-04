Реально «просто ням»: Євген Клопотенко розповів, як приготувати попкорн з гречки

Відомий кухар Євген Клопотенко, який недавно поділився лайфхаком від кримських татар, запропонував приготувати попкорн з гречки.

Всім відомий попкорн з кукурудзяних зерен, що під час смаження розриваються зсередини. Він вже став традиційною закускою у кінотеатрах. Батьківщиною попкорну є Америка. Там попкорн здавна виготовлявся індіанцями.

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В Україні такий продукт називали «баранці» через те, що підсмажені зерна зовні нагадують білу вовну.

Тож попкорн або гречані баранці Клопотенко запропонував приготувати вдома. Кухар показав, як це просто й швидко зробити.

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«Попкорн без кукурудзи. Смак, від якого мій мозок робить кульбіт», — зазначив Клопотенко.

Для приготування потрібно: гречки 200 гр, 400 мл олії. До свого смаку можна додати сіль та перець або — цукрову пудру.

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Приготування:

Олію максимально розігріти до 200 градусів і викласти гречку на 5−10 секунд.

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Шумівкою дістати попкорн на паперовий рушник, щоб прибрати жир.

Потім покласти попкорн на тарілку та зробити його солодким, або солоним, за бажанням.

Всім, хто приготував попкорн за рецептом Клопотенка, ця легка закуска сподобалася. Одна з шанувальниць додала, що така гречка є «реально просто ням».

Раніше Клопотенко поділився рецептом української кухні — картоплі по-уланівськи. Також нагадаємо рецепт салата «Гранатовий браслет» від популярного блогера Самвела Адамяна.

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