Легендарний хіт подільскої кухні «Картопля по-уланівськи»: як його готує Євген Клопотенко

Відомий кухар Євген Клопотенко, який недавно поділився лайфхаком від кримських татар, запропонував приготувати автентичну українську страву родом з Вінниччини



Кухар зазначив, що рецепт цієї страви передається з покоління в покоління вінничан. Декілька років назад стало відомо, що уланівську картоплю хочуть внести до нематеріальної культурної спадщини цього регіону.

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Інгредієнти:

1 кг картоплі

500 мл олії

10 зуб. часнику

⅓ ч. л. солі

50−80 мл олії

Приготування:

Картоплю почистити й порізати на часточки.



Закипʼятити у глибокій сковороді 500 мл олії та викласти у неї картоплю. Можна робити це частинами, якщо вся картопля не вміщається.



Смажити картоплю до золотавого кольору. Готову картоплю викладати на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.



Для часникового соусу потовчити у макітрі 10 зубчиків часнику, ⅓ ч. л. солі. Змішати з 50−80 мл олії.



Полити картоплю соусом та дати 5 хвилин настоятися перед подачею.

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Клопотенко радить брати картоплю невеликого, але однакового розміру, щоб часточки просмажувались рівномірно. Можна взагалі брати дрібну цілу картоплю.

Оскільки кухар не показав відео приготування, то пропонуємо ролик з сайту «Кулінарні рецепти».

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Раніше ми вже розповідали, як готують «картоплю по-уланівськи» на Винничині.

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