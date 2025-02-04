Ексдепутат парламенту Британіі приєднався до українського війська, щоб допомогти у боротьбі проти росії

Колишній британський депутат від консерваторів Джек Лопресті приєднався до Інтернаціонального легіону України, щоб підтримати країну у війні проти росії. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Independent. Лопресті раніше був заступником лідера Консервативної партії та членом парламенту від Філтона та Бредлі Стоуків у Глостерширі. Як член парламенту, пан Лопресті відвідував Україну і був активним прихильником надання більшої допомоги країні для підтримки її зусиль, спрямованих на перемогу над росією. Він також служив у резерві армії Великої Британії у званні капрала, пише Independent.

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Після втрати мандата на британських загальних виборах у липні він приїхав в Україну в листопаді від імені гуманітарної організації. Зараз 55-річний чоловік дислокується в Києві і не служить у бойовій частині на передовій, а виконує допоміжні завдання. Його військові обов’язки включають зовнішні зв’язки та дипломатію, закупівлю зброї, роботу з ветеранами та іншими благодійними організаціями в Україні.

«Я подав заявку на вступ до легіону в листопаді. Знадобився деякий час, щоб знайти найкращий підрозділ, де можна було б використати мій досвід і навички. Я базуюся в Києві, але постійно подорожую по Україні», — поділився Джек Лопресті

Він сказав: «Для мене величезна честь і величезний привілей служити в українській армії і мати можливість допомагати доблесному і дивовижному українському народу в будь-який спосіб, яким я можу. Вони борються не лише за свою свободу і право на існування як незалежна і суверенна нація, вони також борються за всіх нас, у Європі і решті вільного світу. Якщо путін переможе в Україні, ми всі знаємо, що він не зупиниться на досягнутому. Диктаторів треба перемагати, інакше вони ніколи не зупиняться. Наслідки також будуть величезними для решти світу, особливо в таких місцях, як Тайвань. З авторитарною віссю диктатур, що виникла у складі Китая, Ірана і Північної Кореї, які наступають і чітко працюють разом, Україна повинна отримати підтримку та інструменти для перемоги заради всіх нас».

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Лопресті додав, що українці все ще готові до боротьби майже через три роки після того, як 24 лютого 2022 року путін розпочав своє велике вторгнення.

«Вони справді дуже рішучі. Моральний дух високий. Відчуття великої рішучості», — зазначив він.

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Раніше світові ЗМІ публікували думки українських бійців про те, якщо зараз припинити вогонь — стане гірше.

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