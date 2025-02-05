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Гроші

Від Aston Martin до Land Cruiser Premium: власники яких авто віддадуть за них податок у 25 тисяч гривень

11:32 5 лютого 2025
Автосалон. Фото korrespondent.net

Як і в попередні роки, за задоволення їздити на легковому авто, яке закон вважає «люксовим», доведеться заплатити до 25 тисяч гривень. З 1 лютого власники таких авто почнуть отримувати податкові повідомлення про необхідність сплати податку, що відбуватиметься до липня.

Тим часом Міністерство економіки затвердило перелік із 355 марок і моделей авто, за які доведеться заплатити податок. Залежно від моделі платити податок доведеться за авто віком від 1 до 5 років, на бензині, дизелі, гібриді чи електро та об'ємом двигуна від 2 до 6,5 літрів.

Усі ці марки об'єднує те, що Мінекономіки віднесло їх до так званих «люксових», вартістю понад 3 млн грн. Так, Aston Martin DBX, що також увійшов до переліку, 2023 року випуску продають в Україні за 211 800 доларів (8 млн 756 тис. грн).

Після отримання податкового повідомлення власники таких авто матимуть 60 днів, щоб заплатити 25 000 гривень. Втім, у декого буде можливість заощадити, так, якщо у власності опиниться авто випуску червня 2020 року, то податок власник заплатить лише за 6 місяців 2025 року — 12 500 гривень.

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Раніше повідомляли про те, що можна підібрати інше авто, яке залишиться престижним, але при цьому стане набагато дешевшим до кінця року.

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