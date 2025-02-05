«Безпрецедентно в історії країни»: близько 10 людей убито внаслідок стрілянини у навчальному центрі у Швеції

У Швеції, як раніше і в США, поліція підтверджує велику кількість загиблих під час стрілянини в освітній установі.

Як повідомляє ВВС, йдеться про близько десятьох загиблих у навчальному центрі для дорослих у місті Еребру, розташованому поруч зі школою. Поліцейські не називають точну кількість жертв. Серед загиблих є і сам той, хто стріляв — цю інформацію підтвердив міністр юстиції Гунар Строммер.

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Про нападника відомо лише те, що у поле зору правоохоронців він раніше не потрапляв, і що стрілець не пов'язаний із злочинними угрупованнями. У поліції, де наразі не бачать ознак теракту у цій надзвичайній пригоді, не виключають, що зловмисник був одинаком.

Найвище керівництво країни визнало, що Швеція ще ніколи не бачила «шкільної стрілянини такого масштабу». Так, прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що за кількістю жертв стрілянина у навчальному закладі є безпрецедентною в історії країни. А Гуннар Строммер — про те, що мотиви стрільця правоохоронці поки що не встановили.

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Нагадаємо, що 1 січня у Чорногорії чоловік розстріляв відвідувачів ресторану, у тому числі своїх друзів та родичів. Тоді у місті Цетіньє загинули 12 людей.

Фото Pixabay

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