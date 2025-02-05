Биточки з тюльки: так їх готують в Одесі
Автори Youtube-каналу Кулінарні витівки, які показали, які раніше готували борщ на двох видах квасу, спрямували погляд на південь України, а саме на Одещину та відомий місцевий смаколик — биточки з тюльки.
Інгредієнти:
- тюлька свіжа (або свіжоморожена) — 600 г;
- цибуля — 1 шт;
- олія — 80 мл.
Маринад для цибулі:
- сіль — 2 г;
- цукор — 5 г;
- перець — 1 г;
- оцет — 50 мл;
- вода — 50 мл.
Соус:
- огірок — 2 шт;
- каперси — 15 г;
- кріп;
- майонез — 30 г;
- сік лимонна — 3 мл.
Кляр:
- яйця — 3 шт;
- борошно — 50 г;
- сіль — 3 г;
- перець — 1 г;
- молоко — 15 мл;
- кріп, цибуля зелена.
Приготування
Процес починається з маринування цибулі, яку попередньо слід порізати кільцями (напівкільцями). Ними будемо прикрашати готові биточки.
Також слід приготувати соус на основі огірків (краще брати мариновані огірки, а не солоні) та каперсів (вони зроблять заправку особливо смачною), а також сметани (або майонезу чи йогурту).
Переходимо до розробляння риби — тут можна скористатися ножицями, за допомогою яких легше видалити голови та нутрощі.
Добре вимийте рибу під проточною водою і обережно дістаньте хребет, починаючи з хвоста.
Для кляру три яйця збивайте в салатнику, додайте зелену цибулю, покришену невеликими шматочками, додайте кріп, сіль, перець і борошно, за потреби додавши столову ложку молока.
Вмочіть рибу в кляр і викладіть віялом на гарячу пательню.
Коли вже одна сторона підсмажується, переверніть на другу сторону і одразу викладіть на паперовий рушничок, щоб увібрали зайву олію.
«Я вам раджу обов'язково це приготувати — це недорого, але смачно і цікаво», — говорить пані Алла.
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