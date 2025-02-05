Биточки з тюльки: так їх готують в Одесі

Автори Youtube-каналу Кулінарні витівки, які показали, які раніше готували борщ на двох видах квасу, спрямували погляд на південь України, а саме на Одещину та відомий місцевий смаколик — биточки з тюльки.

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Інгредієнти:

тюлька свіжа (або свіжоморожена) — 600 г;

цибуля — 1 шт;

олія — 80 мл.

Маринад для цибулі:

сіль — 2 г;

цукор — 5 г;

перець — 1 г;

оцет — 50 мл;

вода — 50 мл.

Соус:

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огірок — 2 шт;

каперси — 15 г;

кріп;

майонез — 30 г;

сік лимонна — 3 мл.

Кляр:

яйця — 3 шт;

борошно — 50 г;

сіль — 3 г;

перець — 1 г;

молоко — 15 мл;

кріп, цибуля зелена.

Приготування

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Процес починається з маринування цибулі, яку попередньо слід порізати кільцями (напівкільцями). Ними будемо прикрашати готові биточки.

Також слід приготувати соус на основі огірків (краще брати мариновані огірки, а не солоні) та каперсів (вони зроблять заправку особливо смачною), а також сметани (або майонезу чи йогурту).

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Переходимо до розробляння риби — тут можна скористатися ножицями, за допомогою яких легше видалити голови та нутрощі.

Добре вимийте рибу під проточною водою і обережно дістаньте хребет, починаючи з хвоста.

Для кляру три яйця збивайте в салатнику, додайте зелену цибулю, покришену невеликими шматочками, додайте кріп, сіль, перець і борошно, за потреби додавши столову ложку молока.

Вмочіть рибу в кляр і викладіть віялом на гарячу пательню.

Коли вже одна сторона підсмажується, переверніть на другу сторону і одразу викладіть на паперовий рушничок, щоб увібрали зайву олію.

«Я вам раджу обов'язково це приготувати — це недорого, але смачно і цікаво», — говорить пані Алла.

Також вам має сподобатися рецепт «правильного» форшмаку від одеського ресторатора Сави Лібкіна.

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