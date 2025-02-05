41.30 / 41.85 42.97 / 43.64
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Биточки з тюльки: так їх готують в Одесі

10:05 6 лютого 2025
Биточки з тюльки

Автори Youtube-каналу Кулінарні витівки, які показали, які раніше готували борщ на двох видах квасу, спрямували погляд на південь України, а саме на Одещину та відомий місцевий смаколик — биточки з тюльки.

Інгредієнти:

  • тюлька свіжа (або свіжоморожена) — 600 г;
  • цибуля — 1 шт;
  • олія — 80 мл.

Маринад для цибулі:

  • сіль — 2 г;
  • цукор — 5 г;
  • перець — 1 г;
  • оцет — 50 мл;
  • вода — 50 мл.

Соус:

РЕКЛАМА
  • огірок — 2 шт;
  • каперси — 15 г;
  • кріп;
  • майонез — 30 г;
  • сік лимонна — 3 мл.

Кляр:

  • яйця — 3 шт;
  • борошно — 50 г;
  • сіль — 3 г;
  • перець — 1 г;
  • молоко — 15 мл;
  • кріп, цибуля зелена.

Приготування

РЕКЛАМА

Процес починається з маринування цибулі, яку попередньо слід порізати кільцями (напівкільцями). Ними будемо прикрашати готові биточки.

Також слід приготувати соус на основі огірків (краще брати мариновані огірки, а не солоні) та каперсів (вони зроблять заправку особливо смачною), а також сметани (або майонезу чи йогурту).

РЕКЛАМА

Переходимо до розробляння риби — тут можна скористатися ножицями, за допомогою яких легше видалити голови та нутрощі.

Добре вимийте рибу під проточною водою і обережно дістаньте хребет, починаючи з хвоста.

Для кляру три яйця збивайте в салатнику, додайте зелену цибулю, покришену невеликими шматочками, додайте кріп, сіль, перець і борошно, за потреби додавши столову ложку молока.

Вмочіть рибу в кляр і викладіть віялом на гарячу пательню.

Коли вже одна сторона підсмажується, переверніть на другу сторону і одразу викладіть на паперовий рушничок, щоб увібрали зайву олію.

«Я вам раджу обов'язково це приготувати — це недорого, але смачно і цікаво», — говорить пані Алла.

Також вам має сподобатися рецепт «правильного» форшмаку від одеського ресторатора Сави Лібкіна.

155

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Каньє Вест та Б'янка Цензорі, фото скриншот відео

Занадто «гола» сукня: дружина Каньє Веста Б’янка Цензорі з’явилась практично без одягу на врученні премії «Греммі»

Зростання цін на сигарети. Фото з сайту shpolyanochka.com.ua/

200 гривень за пачку: коли і чому подорожчають сигарети

Таро-прогноз на 6 лютого для всіх знаків Зодіаку

Тельцям — «Сила», Ракам — «Утримання»: передбачення за картами Таро на четвер, 6 лютого

Сергій та Сніжана Бабкіни

Іспанський сором: мережа обурена поведінкою родини Бабкіних

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту