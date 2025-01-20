Борщ на хлібному та буряковому квасі: рецепт 1913 року
В Україні існують сотні варіантів приготування борщу, адже це не лише культурне надбання України, але й по справжньому народна страва, як би хто не намагався її привласнити.
А сьогодні автори Youtube-каналу Кулінарні витівки порадили приготувати борщ на двох видах квасу — хлібному та буряковому. На їх основі будемо варити бульйон з двох видів м’яса — курятини та яловичини. Саме так радять укладачі книги рецептів 1913 року.
Також зверніть увагу, що під кінець приготування до нашого борщу буде додаватися затірка з товченого сала та цибулі (її можна замінити на часник), тож врахуйте цей факт, вирішуючи, у яку пору доби споживати страву
Отже, для приготування борщу знадобляться:
- м'ясо курки — 300 г;
- яловичина — 500 г;
- квас хлібний — 300 мл;
- квас буряковий — 2 л;
- буряк квашений — 2 шт;
- морква — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- квасоля — 200 г;
- картопля — 2 шт;
- яблуко — 1 шт;
- капуста — ½ шт;
- сало — 100 г;
- зелень.
Приготування
Спочатку готуємо бульйон. Заливаємо м’ясо водою з розрахунком, аби перший навар злити і промити м'ясо. Після того, як це буде зроблено, влийте в каструлю почергово хлібний та буряковий квас.
Далі ріжемо соломкою квашений буряк, але перед тим, як додати його в каструлю, перевіремо готовніть курятини — якщо готова, вийміть на тарілку.
Після буряка додайте в борщ натерту на крупній тертці моркву, попередньо замочену квасолю, а далі — картоплю.
Капусту за рецептом слід порізати дуже крупними шматками, але це не принципово.
Настала черга яблука-кислиці — якщо знайдете таку, додавайте, або ж використайте звичну «симиренку».
Приготуйте затірку з сала з цибулею та зеленню — її потрібно буде добре перетерти в окремому посуді до однорідності та додати в борщ.
Тепер дістаньте з борщу вже готову яловичину, щоб порізати і порційно потім подавати кожному в тарілку окремо.
Можна дегустувати!
«Повірте, це настільки смачно, що можна проковтнути язика», — висловлюються наостанок автори відео.
А до смачного борщу подайте домашні пампушки або ж їхню сучасну варіацію — часниковий хліб.48
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