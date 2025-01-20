Борщ на хлібному та буряковому квасі: рецепт 1913 року

В Україні існують сотні варіантів приготування борщу, адже це не лише культурне надбання України, але й по справжньому народна страва, як би хто не намагався її привласнити.

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А сьогодні автори Youtube-каналу Кулінарні витівки порадили приготувати борщ на двох видах квасу — хлібному та буряковому. На їх основі будемо варити бульйон з двох видів м’яса — курятини та яловичини. Саме так радять укладачі книги рецептів 1913 року.

Також зверніть увагу, що під кінець приготування до нашого борщу буде додаватися затірка з товченого сала та цибулі (її можна замінити на часник), тож врахуйте цей факт, вирішуючи, у яку пору доби споживати страву

Отже, для приготування борщу знадобляться:

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м'ясо курки — 300 г;

яловичина — 500 г;

квас хлібний — 300 мл;

квас буряковий — 2 л;

буряк квашений — 2 шт;

морква — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

квасоля — 200 г;

картопля — 2 шт;

яблуко — 1 шт;

капуста — ½ шт;

сало — 100 г;

зелень.

Приготування

Спочатку готуємо бульйон. Заливаємо м’ясо водою з розрахунком, аби перший навар злити і промити м'ясо. Після того, як це буде зроблено, влийте в каструлю почергово хлібний та буряковий квас.

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Далі ріжемо соломкою квашений буряк, але перед тим, як додати його в каструлю, перевіремо готовніть курятини — якщо готова, вийміть на тарілку.

Після буряка додайте в борщ натерту на крупній тертці моркву, попередньо замочену квасолю, а далі — картоплю.

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Капусту за рецептом слід порізати дуже крупними шматками, але це не принципово.

Настала черга яблука-кислиці — якщо знайдете таку, додавайте, або ж використайте звичну «симиренку».

Приготуйте затірку з сала з цибулею та зеленню — її потрібно буде добре перетерти в окремому посуді до однорідності та додати в борщ.

Тепер дістаньте з борщу вже готову яловичину, щоб порізати і порційно потім подавати кожному в тарілку окремо.

Можна дегустувати!

«Повірте, це настільки смачно, що можна проковтнути язика», — висловлюються наостанок автори відео.

А до смачного борщу подайте домашні пампушки або ж їхню сучасну варіацію — часниковий хліб.

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