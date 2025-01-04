Одеський ресторатор Сава Лібкін, який раніше поділився рецептом «бабусиних пиріжків» нашвидкоруч, розповів, як правильно вибирати оселедці для форшмаку.

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«Сутність форшмаку — безперечно, солона „дунайка“. Але перш ніж оселедець потрапить в одеський дім, його варто ще купити. І не просто купити, а купити правильно. „Правильний“ оселедець — тільки „хлопчик“! Навіть, якщо ви не їсте молоки. „Хлопчики“ завше жирніше. Оселедець має бути добре посоленим: варто подивитися всередину надрізу на спині, аби там не лишалося крові, шкіра ж мусить бути цілою, без плям. „Правильна“ риба має пружнясту тушку», — надає рекомендації Сава Лібкін на своїй сторінці у соцмережах.



Інгредієнти: Дунайський оселедець — 1 шт.;

Кисле яблуко — 1 шт.;

Половина булки, що зачерствіла;

Молоко — 100 мл;

Вершкове масло (82,5%) — половина пачки;

Ріпчаста цибуля — одна маленька;

Лимон — 1 шт.

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Приготування: РЕКЛАМА Філе оселедця порубати ножем.

З білої булки зрізати корочку, залити молоком та віджати.

Цибулю та яблуко почистити та натерти на дрібну тертку. Додати вершкове масло, хліб і філе оселедця.

Суміш посолити і поперчити, додати краплю лимона або оцту для смаку.

Все добре вимісити та подавати з грінками та лимоном.

Ресторатор порадив взимку, коли нема «дунайки», брати для форшмака звичайний оселедець. Він також розповів, як правильно почистити рибу.

Так, по всій спині оселедця робляться неглибокі надрізи гострим ножем. Шкірку знімають, починаючи з голови, а саму голову треба відрізати лише після зняття шкіри, щоб не випали кишки. Далі оселедець береться за хвоста двома руками і розривається як аркуш паперу.

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«Якщо все зробити правильно, то отримуєте дві половинки, а всі кістки залишаться на спинці. Далі необхідно зняти спинки з хребта, а частину черева звільнити від нутрощів, і дрібних кісточок. В результаті, у вас легко й просто вийде чотири смужки філе усього з однієї рибини. Але так обробляти рибу годиться тільки для приготування страв з рубленого оселедця», — пояснив Сава Лібкін.

Раніше своїм рецептом форшмака поділилася кулінарка Елла Іванова, яка додає в страву ще й варені яйця.

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Фото зі сторінки Сави Лібкіна у соцмережах

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