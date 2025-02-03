Вибух біля ТЦК у Павлограді: терактів буде більше?

Останнім часом противник активізував роботу з організації терактів на українській території, де цілями визначаються, у тому числі, відділки поліції та будівлі ТЦК та СП в різних регіонах. Так, перед новим роком вибух прогримів у Дніпрі, де біля ТЦК загинула людина, ще кілька осіб було поранено. 1 лютого аналогічний теракт було здійснено в Рівному, а напередодні — у Павлограді, що на Дніпропетровщині.

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«Біля будівлі Павлоградського РТЦК та СП стався вибух невстановленого предмета. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту поранення дістав один чоловік. Стан постраждалого легкий. Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту. Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей», — зазначали напередодні в районному ТЦК та СП Павлограда.

Про подібні теракти, яких найближчим часом може побільшати, писав командир 413 окремого батальйону безпілотних систем «Рейд» Євген Карась. Адже російські спецслужби вдало користуються нагнітанням негативу щодо мобілізації в Україні.

«Бо русня побачила, що телята в інтернетах вже мичать. Так їм набридло Тицика і так вони мріють про кадирівського налигача. І щоб їхню жонку забрав до себе в свинособачий гарем якийсь якутішка чи єкатєрінбуржєц. Не хоцююю тициикааа, хочу кадировцааааа. Тому ФСБ і ГРУ кине всі зусилля на твоїх сусідів-наркоманів, або бабку-комуністку, аби поставили десь вибухівку з камерою. За 500 $. Гроші не заплатять, а біда може бути», — зазначив український військовий.

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А Кирило Сазонов — відомий політичний експерт, який наразі як молодший сержант роти вогневої підтримки 41-ї окремої механізованої бригади ЗСУ воює на фронті зазначає, що вибухи біля будівель ТЦК — частини єдиного плану ворога.

«Я впевнений, що підготовлені вони були ще раніше. Була вибухівка, були найняті шкури для її доставки та підриву. Автори фсбшного сценарію чекали зручного приводу. Це міг бути будь-який гучний скандал із ТЦК, після якого нібито у вигляді „спонтанної реакції“ пролунали б вибухи. „Полтавський відморозок“ просто здав їм козирні карти, застреливши бійця на заправці в Пирятині. Одразу реалізували все, що могли. Цілі та завдання очевидні — запустити хвилю, яка вже рухатиметься сама по собі», — зазначає Сазонов.

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За його словами, подібні операції ворога активно зривають українські спецслужби. Але ціллю росії є не власне підриви, а запуск процесу, до якого почнуть приєднуватись вже випадкові, а не завербовані люди. А робиться це для того, аби гасло «Вірю до ЗСУ» змінилося на «Це не наша війна».

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На теракти, що почастішали, відреагував й головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який згадав про «три ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці».

«На Полтавщині під час виконання військового обов’язку від рук убивці загинув військовослужбовець Збройних Сил України, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області. Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді — стабільний, поранення легкі. Насильство щодо військовослужбовців — неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання», — зазначив головком.

Сирський запевнив, що в ЗСУ «роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадків порушення прав людини», «намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК» та виправляти помилки.

«Втім, загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців», — додав він.

Нагадаємо, що вибух біля ТЦК та СП в Бердичеві влаштували місцева жителька, яка за інструкцією кураторів виготовила вибуховий пристрій, та переселенець з Маріуполя, який спеціально приїхав до міста з Києва, аби закласти вибухівку.

Фото поліції

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