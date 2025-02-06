Дружина підозрюваного у державній зраді Петра Порошенка Марина намагається зняти арешт з десятка компаній та елітної нерухомості чоловіка-олігарха, щоб врятувати його майно. Про це пише видання «Главком», повідомляючи про оскарження в судах Мариною Порошенко арешту майна та компаній лідера «Євросолідарності».

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«Депутатка Київради Марина Порошенко оскаржила арешт майна свого чоловіка, накладений у рамках «вугільної» справи, за якою Петру Порошенку висунуті звинувачення за тяжкими статтями «Державна зрада» і «Сприяння у створенні терористичної організації». Колишня перша леді вже дійшла у своїй боротьбі за статки до Верховного суду. Ключовий аргумент дружини колишнього президента: майно, яке опинилося під арештом на початку січня 2022-го, «набуто під час шлюбу з Петром Порошенком, а отже, апелянтка є також власником майна», — пише «Главком».

Після невдачі в апеляції через пропуск термінів оскарження Марина Порошенко звернулася до Верховного суду, засідання якого заплановано на 10 червня 2025 року. Журналісти наводять перелік арештованого майна та активів Петра Порошенка у рамках «вугільної» справи, за які бореться його дружина.

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«Квартира загальною площею 134,06 кв. м у Києві; житловий будинок з трьома альтанками, котельнею, двома гаражами, будинком охорони загальною площею 1331,7 кв. м у Козині під Києвом; дві земельні ділянки загальною площею 3,8 га; частки в інвестиційному фонді „Прайм Ессетс Кепітал“, ПрАТ „Київський завод експериментальних конструкцій“, страховій компанії „Країна“, „Міжнародному інвестиційному банку“ та ще десятках компаній; 42 картини тощо», — пише «Главком».

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Як відомо, Порошенко обвинувачується за статтями 111 ККУ (державна зрада) та 258−3 ККУ (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм). За версією слідства, за часи президентства Порошенка він, Медведчук, Кузяра й Демчишин організували купівлю вугілля на державних шахтах, які перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». Порошенко виконував координаційну роль, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Крім цього, він створював передумови, аби повернутися до постачань вугілля з Донбасу, який вже був окупований, замість поставок альтернативного вугілля з-за кордону.

«Загалом Україна сплатила на рахунки захопленими терористами «Луганськвугілля» та «Шахти імені Кисельова» 205,3 млн грн. Ще понад 3,16 млрд грн сплачено готівкою. Таким чином: Порошенко, Медведчук, Демчишин і Кузяра та інші не встановлені слідством особи «умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР»…, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів», — йдеться у матеріалах ДБР.

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Як повідомлялось раніше, триває національний збір підписів за накладення санкцій проти Петра Порошенка.

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