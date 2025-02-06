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Намагались пустити під укіс вантажний потяг: на Одещині затримано російських агентів

15:01 6 лютого 2025
Затримання російських агентів, фото СБУ

СБУ затримала російських агентів, які готували теракт на залізниці Одещини. Йдеться про двох зрадників, які на замовлення рф намагались пустити під укіс вантажний потяг.

Як виявили в СБУ, для вчинення злочину фігуранти вночі почали розбирати частину колії та вбивати в її стики металеву арматуру.

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На цьому етапі підготовки диверсії обидва агенти були затримані.

Йдеться про двох місцевих мешканців 17 та 18 років, які шукали «легкі» гроші на тематичних Телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербував представник російських спецслужб, який координував спробу теракту на Одещині у січні цього року.

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«У разі вчинення терактів та диверсії спецслужби рф сподівались поширити панічні настрої серед цивільного населення регіону та зашкодити транспортній логістиці Сил оборони», — йдеться у повідомленні.

Затриманим молодикам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями на Харківщині СБУ затримала двох агентів російського гру, які шпигували за ВСУ під прикриттям волонтерства.

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