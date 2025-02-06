Намагались пустити під укіс вантажний потяг: на Одещині затримано російських агентів
СБУ затримала російських агентів, які готували теракт на залізниці Одещини. Йдеться про двох зрадників, які на замовлення рф намагались пустити під укіс вантажний потяг.
Як виявили в СБУ, для вчинення злочину фігуранти вночі почали розбирати частину колії та вбивати в її стики металеву арматуру.
На цьому етапі підготовки диверсії обидва агенти були затримані.
Йдеться про двох місцевих мешканців 17 та 18 років, які шукали «легкі» гроші на тематичних Телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербував представник російських спецслужб, який координував спробу теракту на Одещині у січні цього року.
«У разі вчинення терактів та диверсії спецслужби рф сподівались поширити панічні настрої серед цивільного населення регіону та зашкодити транспортній логістиці Сил оборони», — йдеться у повідомленні.
Затриманим молодикам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
Зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, днями на Харківщині СБУ затримала двох агентів російського гру, які шпигували за ВСУ під прикриттям волонтерства.207
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