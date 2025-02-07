Олімпійська чемпіонка Магучих виборола перше «золото» сезону і зустріла легенду: відео переможного стрибка

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024, титулована українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих, яка побила світовий рекорд 37-річної давнини, відсвяткувала першу перемогу у новому сезоні.

ВІДЕО ДНЯ

На своїх дебютних змаганнях у 2025 році — Udin Jump Development в італійському Удіне — 23-річна атлетка з Дніпра випередила всіх своїх конкуренток, взявши в приміщенні з першої спроби «скромну» висоту 194 см (планка 198 см не підкорилася Ярославі з трьох спроб). На п'єдесталі пошани українка випередила 17-річну Ліліану Баторі з Угорщини (191 см) та італійку Ідеа П'єроні (188 см).

«Удіне — невелике, але дуже приємне місто, — сказала після перемоги Ярослава Магучих. — Я довго відпочивала після Олімпійських ігор і була рада розпочати тут свій сезон після тренувань в Іспанії та Естонії. Там була чудова атмосфера. У майбутньому я б із задоволенням організувала змагання зі стрибків у висоту в Україні».

До речі, на турнірі в Удіне українка зустріла легендарного кубинця Хав'єра Сотомайора, якому досі належить світовий рекорд у чоловічих стрибках в висоту (245 см), що був встановлений далекого 1993 року в іспанській Саламанці.

РЕКЛАМА

Додамо, що Ярослава Магучих виступала в Удіне вперше з 2021 року. Тоді вона здобула «золото», стрибнувши на 2 метри.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярославу Магучих визнали найкращою в Європі.

Фото X UdinJump Development, із соцмереж

РЕКЛАМА

153

Читайте нас у Facebook