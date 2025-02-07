Краще за валюту і крипти? Золото встановило новий історичний рекорд вартості

Ціна золота ось-ось досягне 3000 доларів за тройську унцію (31 грам), що може стати хорошою альтернативою для інших способів зберігати заощадження. Зростання, що сталося, стало наслідком торговельної політики нового президента США Дональда Трампа, який розпочав із сусідами торговельну війну зі зростанням мит і митних тарифів.

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Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, з посиланням на аналітиків, які прогнозують подальше зростання ціни дорогоцінного металу, що сягнула поки що позначки в 2900 доларів. Сталося це через зростання напруги у світі, спричиненої діями Дональда Трампа.

Як пише народний депутат України Данило Гетманцев, за день метал подорожчав на 33 долари, з початку лютого — на 44 долари, а за останні 30 днів — на 138 доларів. Подібні темпи подорожчання золота востаннє спостерігалися в 1980-му році. При цьому ще однією причиною зростання цін стали рекордні обсяги закупівель Індією, яка є провідним імпортером у світі.

Як наслідок, золото може подорожчати ще сильніше, вважає політик, оскільки:

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долю китайсько-американських торговельних відносин ще до кінця не визначено, введені мита — «це запрошення до діалогу», результати якого поки що неочевидні;

зрозуміло, що за відведений місяць досягти значного прогресу в питаннях, які не розв'язуються десятиліттями (з Мексикою), неможливо, тому «відновлення призупинених обмежень» щодо сусідів США має аж ніяк не нульові шанси;

попереду питання ще більшого масштабу — торгівлі США з ЄС (тут до запровадження обмежень руки ще не дійшли, проте претензії висунуто досить серйозні).

Як результат, дорогоцінний метал стане альтернативою для більш традиційних механізмів заощадження, які в Україні представлені здебільшого іноземними валютами, нерухомістю, криптовалютою та облігаціями держпозики.

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