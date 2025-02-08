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«Супер Роккі»: Галкін показав їх з Аллою Пугачовою симпатичного улюбленця

11:02 8 лютого 2025
Максим Галкін на сцені

Поки хейтери Галкіна і Пугачової «вивчають» стан їхнього замку у селі Грязь, зоряне сімейство на повну силу обживається не новому місці.

А разом з артистами до житла на Кіпрі призвичаївся і улюбленець сімейства — милий песик, який іноді «світився» на фото та відео Максима. Звичайно, Галкін не міг не показати його шанувальникам у соціальній мережі.

Песик Роккі

На знімку пса зафіксовано, коли він сидить за столом, поклавши передні лапи на стіл. У кадрі можна роздивитися інтер'єр кімнати: плетені крісла з подушками в бежевих тонах.

«А що сьогодні на обід?» — підписав фото Галкін.

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Глядачі прийшли у захват від пухнастика, якого раніше Максим їм не представляв.

«Скільки любові, радості вони приносять нам, наші пухнасті друзі», «Як і очікувалося, член сім'ї — за столом!», «Супер Роккі», «Смачного», «Яка чарівна істота», — пишуть шанувальники.

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Скрін коментарів від фоловерів гумориста

Також підписники гумориста відзначають, що у песика добрі очі — а таке можливе лише в тому разі, коли у тваринки добрі господарі.

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Крім того, шанувальники обговорюють, чи не буде проблем у Галкіна з Пугачовою при переїзді до Лондона, як обіцяли російські пропагандисти. Врешті-решт зійшлися на тому, що зробити пару щеплень симпатичній тваринці — не така вжей проблема. Або, скоріш за все, на росТВ вигадали про переїзд подружжя до Лондона — адже їм не звикати говорити неправду.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Галкін розкрив свої плани на осінь, а Христина Орбакайте опублікувала список міст, в яких виступить під час туру Євровою.

Фото YouTube

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