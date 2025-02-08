Несподіваний поворот: Меган Маркл отримала новий «титул» від палацу

Меган Маркл, чиї стосунки з королівською родиною залишаються напруженими, отримала приголомшливий новий «титул» від палацу. Герцогиня, яка приєдналася до королівської родини після одруження з принцом Гаррі у 2018 році, невдовзі разом з чоловіком склала з себе королівські повноваження. Зараз вона насолоджується життям з Гаррі та двома дітьми у Монтесіто (США).

ВІДЕО ДНЯ

В новій книзі королівського експерта Тома Квінна «Так, пані: Таємне життя королівських слуг», де розкриваються нові шокуючі подробиці про герцогиню, персонал, який обслуговує королівську сім’ю, назвав колишню зірку «Костюмів» Містичною Мег, пише The News.

Прізвисько колишньої голлівудської зірки було відсиланням до нині померлого астролога, який прославився в 1990-х роках, пишучи гороскопи та виконуючи різні речі, пов’язані з астрологією.

Згідно з книгою, старші члени персоналу вважали герцогиню «місіс Сімпсон, яка повернулася, щоб переслідувати нас». Вони мали на увазі американку Уолліс Сімпсон, яка змусила родича Гаррі короля Едуарда VIII зректися престолу після одруження з нею.

РЕКЛАМА

В уривку з книги, опублікованому в The Times, Квінн пояснив, що персонал Кенсінгтонського палацу розділився на «за Меган» і «проти Меган», і атмосфера стала «вихором чуток, пліток і лихослів’я».

Як повідомляється, автор стверджував, що хоча деякі співробітники справді назвали Меган «складною герцогинею», у неї були й прихильники, яким подобалася її завзята та жадібна до змін натура. Один колишній працівник нібито розповів, що Гаррі став «набагато більше стурбований соціальними проблемами та правами меншин, ніж будь-коли до прибуття Меган».

РЕКЛАМА

Тим часом у США вийшов перший випуск кулінарного шоу Меган Маркл, який глядачі розкритикували.

А колишній друг принца Гаррі розповів правду про вечірки, які влаштовував юний спадкоємець британського престолу.

РЕКЛАМА

1003

Читайте нас у Facebook