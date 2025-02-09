Принц Гаррі виїхав зі США до Канади: минуле переслідує його

Близькі друзі принца Гаррі вважають, що йому «не вистачає згуртованої групи дружби» в США, де він зараз проживає зі своєю дружиною Меган Маркл і двома дітьми — Арчі та Лілібет. До одруження 40-річний герцог Сассекський був відомий своїм жвавим світським життям у Британії, часто проводячи ночі з друзями. Однак його коло спілкування зазнало значних змін після переїзду до Каліфорнії, пише The News.

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У своєму документальному фільмі Netflix 2022 року він зізнався: «Я втратив кількох друзів після переїзду до США». Близький друг герцога тепер заявив, що Гаррі шкодує про цю втрату.

«Гаррі шкодує, що зачинив двері перед своїми товаришами. Він сумує за випивкою, катанням на лижах і відвідуванням матчів з регбі з хлопцями, — розповіло джерело. — У нього просто немає такої групи дружби в Сполучених Штатах, і це дуже прикро».

Попри це, Гаррі, який прилетів до Канади на «Ігри нескорених» (Invictus Games), висловив своє задоволення життям у США. Під час інтерв’ю в грудні 2024 року він заявив: «Мені дуже подобається жити тут і виховувати тут своїх дітей».

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Але через минуле у батька двох дітей, який тривалий час перебував у Сполучених Штатах, можуть виникнути серйозні проблеми. Пильні громадяни США просять перевірити законність отримання герцогом Сассекським американської візи. А все через його одкровення у мемуарах «Spare» про вживання наркотиків на гучних вечірках з друзями.

Фото: getty images

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