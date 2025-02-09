Зухвалий та п'яний: у Черкасах поліція ганялася за викрадачем, який викрав автомобіль із дитиною в салоні (фото, відео)

Нещодавно у Києві правоохоронці затримали нетверезого водія, який протаранив сім припаркованих автівок — під час ДТП постраждали двоє його пасажирів, 19-річні хлопець та дівчина. А у Черкасах п'яний чоловік потрапив у ДТП на автівці, яку він викрав біля магазину на вулиці Симиренківській.

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Як повідомляють в обласній поліції, власниця машини залишила свій Opel Vectra на стоянці біля магазину та пішла за покупками. В машині залишалася її малолітня дитина.

«Ключі із замка запалення вона не забрала. Раптом у салон проник зловмисник і викрав машину. На щастя, 9-річну дитину він змусив вийти з автомобіля, перш ніж поїхати», — додали в поліції.

Правоохоронці, яким повідомили про викрадення автівки, виявили водія-втікача на вулиці Чигиринській. Він, проігнорувавши сигнали щодо зупинки, спробував втекти, створюючі аварійні ситуації.

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Невдовзі він не впорався з керуванням та наїхав на бордюрний камінь на вулиці Чехова. Але не зупинився і продовжив рух. Втім, далеко втекти йому не вдалося — на вулиці Гетьмана Сагайдачного він в'їхав в автомобіль.

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В Черкасах чоловік викрав автівку и влаштував ДТП. Фото поліції

Патрульним вдалося зупинити зловмисника та одягнути на нього спецзасоби. У затриманого — 28-річного мешканця міста Сміла — виявили ознаки алкогольного сп’яніння, а драгер зафіксував 1.88 проміле.

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Автівку викрав мешканець Сміли. Фото поліції

Викрадач автівки у Черкасах був нетверезим. Фото поліції

Викрадачеві повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Викрадачу автівки повідомили про підозру та склали на нього адмінпротокол. Фото поліції

Також були складені адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп"яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що нещодавню масштабну ДТП із жертвами на Львівщині спровокував нетверезий водій. 23-річний водій BMW виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. На місці загинули семеро людей.

Фото поліції

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