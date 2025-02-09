Українці знову скаржаться на відмови в обміні «старих» доларів: у Нацбанку роз'яснили ситуацію

Два роки тому НБУ «розібрався» з банками, які відмовляли громадянам в обміні старих купюр іноземних валют, переглянувши перелік ознак незначного зношення таких банкнот. Минулого року, до речі, під час перевірок за опорушення правил пункти обміну небанківських установ оштрафували більше, ніж на 6,5 млрд гривень.

ВІДЕО ДНЯ

В Нацбанку України зазначають, що кількість скарг, пов’язаних з відмовою чи обмеженнями в обміні банкнот іноземної валюти через рік їхньої емісії, зменшилася. Втім, проблеми лишаються й досі — наразі за місяць в середньому НБУ отримує порядка десяти таких скарг.

«Легальні пункти обміну, які мають ліцензію НБУ на здійснення валютно-обмінних операцій, не зловживають у цій сфері. Водночас проблема, яка знову з'явилася на шпальтах медіа, може критися в тіньовому секторі, де працюють установи, що не мають ліцензії НБУ. Єдиним методом боротьби з такими нелегальними обмінниками є залучення правоохоронців», — зазначають в Нацбанку та закликають громадян повідомляти про подібні випадки, називаючи установи та адреси їхнього розташування.

Читайте також: Курс долара 45 гривень у 2025-му році: експерт пояснив, чому це не межа

РЕКЛАМА

Громадянам, які планують обмінювати іноземну валюту, нагадують про те, що:

усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні без винятку прийматися до обміну;

банкам та небанківським установам ЗАБОРОНЕНО відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центробанків та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання;

банкам та небанківським установам під час обміну валют ЗАБОРОНЕНО встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

з банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.

у разі відмови приймати на обмін валюту, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, споживачі можуть звернутися зі скаргою до НБУ.

Про те, що потрібно робити, якщо ви запідозрили, що вам «підсунули» фальшиві гроші, читайте на нашому сайті.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

191

Читайте нас у Facebook