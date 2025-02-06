Це може трапитися з кожним: що робити, якщо вам підсовують фальшиву купюру

В Україні, як і в багатьох інших країнах, існує ризик зіткнутися з фальшивими банкнотами. За даними Національного банку України (НБУ), на кожен мільйон гривневих банкнот припадає лише 2,1 фальшивки, а найчастіше підробляють купюри великих номіналів.

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Журналісти DSNews за допомогою експертів та фахівців зібрали головні поради про те, як уберегтися від підроблених грошей. Щоб уникнути фінансових втрат та неприємних ситуацій, важливо знати, як розпізнати підробку та безпечно здійснювати грошові операції.

«Найпопулярніші тверді валюти потерпають від кратно вищого рівня підробок: євро — 13 купюр на мільйон, фунт стерлінгів — 42, а долар США, за деякими оцінками, може бути найбільш фальсифікованою валютою в світі — 100 купюр на мільйон. Вважається, що найчастіше „малюють“ купюру $ 100 старого зразка», — розказали журналісти про поширеність фальшивок.

Більшість підробок зазвичай низької якості — їх легко розпізнати на око й на дотик. А втім, всі пункти обміну валют мають не лише досвідчених спеціалістів, а й потужний технічний арсенал виявлення фальшивок.

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«Досвідчений касир здебільшого може з легкістю виявити фальшивку навіть високої якості. Звісно, як вимагають правила Нацбанку, пункти обміну мережі КИТ Group, як і решта легальних ПОВ, використовують сучасне обладнання для перевірки банкнот за кількома параметрами: ультрафіолетовий, інфрачервоний аналіз, детекція магнітних міток і водяних знаків, а також перевірка мікродруку», — розповіли журналістам у мультисервісній FinTech-компанії КИТ Group, яка здійснює управління однією з найбільших в Україні мереж пунктів обміну валют, що має близько 100 представництв у 30 найбільших населених пунктах.

Редакція радить, як розпізнати підроблену банкноту самостійно. Насамперед варто звертати увагу на якість паперу та друку. Справжні банкноти мають чіткі зображення, водяні знаки, захисні стрічки та рельєфні елементи. Підробки часто відрізняються нечіткістю зображень, відсутністю або імітацією захисних елементів.

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Окрім того, використання спеціалізованого обладнання значно зменшує ризик отримати фальшивку — йдеться про детектори валют.

Інший спосіб — звернутися до професіоналів. Якщо потрібно перевірити чи обміняти великі суми — краще звертатись до банків або інших офіційних обмінних пунктів, де фахівці мають спеціальну підготовку та потужний арсенал сучасного обладнання для перевірки. «Ми використовуємо різні види сортувальників банкнот з усіма можливими автоматичними контролями справжності банкнот (магнітний, ультрафіолетовий, геометричний, інфрачервоний контроль, оптична щільність тощо), а також детектори валют, де касир може самостійно визначити справжність банкнот», — розказали в Ощадбанку. «ПриватБанк» має мережу відділень, де працюють експерти з визначення справжності купюр.

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Фахівці КИТ Group радять: «Якщо обмінюватимете гроші в авторизованих легальних точках, а не у випадкових мінял на ринку, то гарантовано уникнете ризиків бути обманутими».

Серед інших порад для безпечних операцій з готівкою від експертів фінансового ринку:

 Перевіряйте гроші під час отримання, не відходячи від каси. В іншому разі претензії щодо банкнот чи сум не розглядаються.

 Попросіть касира додатково перевірити купюру, якщо якась викликала сумніви.

«Особливо доцільно йти до професіоналів в тих випадках, коли ви очікуєте на велику транзакцію готівкою, наприклад, реалізуєте дорогий товар місцевому покупцю або продаєте якусь річ як приватна особа чи просто хочете обміняти готівку на значну суму», — радять журналісти.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Нацбанк почав виводити з обігу «популярні» гривневі купюри.

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