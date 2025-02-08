Щоб мати хоч якусь «копійку»: як оформити соціальну допомогу замість пенсії у лютому

До масштабної індексації пенсій, про яку оголосив президент України, залишається ще кілька тижнів. Проте частина людей поважного віку можуть оформити вже у лютому соціальну допомогу.



Про це пише видання «На пенсії».

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Йдеться про людей, які досягли пенсійного віку, але не заробили достатньої кількості страхового стажу для виходу на пенсію.

Як відомо, для того, щоб вийти на пенсію у 2025 році у 60 років, потрібно не менше 32 років страхового стажу, у 63 роки — не менше як 22 років, у 65 років — не менше як 15 років. До 2028 року вимоги до страхового стажу підвищуватимуться на рік щороку.

Тобто, при відсутності потрібної кількості стажу українці можуть не ризикувати залишатись взагалі без грошей, а оформити через органи соціального захисту соціальну допомогу.

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Розмір такої грошової допомоги вираховується по «формулі»: від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році це 2 361 гривня) потрібно відняти суму середньомісячного сукупного доходу сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних (2025 року це 3 028 гривень).

Для оформлення соціальної допомоги потрібно подати відповідну заяву до органів соцзахисту за місцем прописки чи фактичного проживання разом із такими документами:

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паспортом; реєстраційним номером платників податків;

довідкою з Пенсійного фонду про страховий стаж;

декларацією про доходи та майновий стан (заповнену на основі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість місяців;

копією рішення про призначення опікуна (для осіб, визнаних недієздатними).

Соціальна допомога надається на шість місяців, після чого її потрібно переоформити. Однак під час дії воєнного стану у країні виплати продовжують автоматично.

Також «ФАКТИ» писали, кому не варто очікувати обіцяного підвищення пенсій у березні.

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