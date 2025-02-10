Подвійна втрата: чому знищення навіть одного Су-25 непоправне для окупантів

Поки Україна отримує нові зразки техніки від партнерів, росіяни зазнають втрат, які їм нема чим замінити. Йдеться про штурмовик Су-25, збитий напередодні на Торецькому напрямку, який є важливою компонентою ударного потенціалу окупантів.

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Так, хоча сам по собі Су-25 не є чимось особливим, він дуже важливий для росіян у двох аспектах, стверджує військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. І тому втрати цього літака для окупантів дуже болючі.

Так, як пише експерт, збитий Су-25 був літак модифікації «НБ», тобто — навчально-бойовий, і тому в кабіні було два пілоти. Загалом Су-25НБ можуть застосовуватися як бойові, але в першу чергу їх функціонал — це навчання пілотів і точно навчання не в умовах реальних бойових дій. Тобто втрата НБ — це втрата одразу двох потенційних пілотів штурмовика.

Другим аспектом є той факт, що Су-25 у росії не виробляють — їх ремонтують, обслуговують, модернізують, але не виробляють, а заміни Су-25 у вигляді сучасних штурмовиків у росії просто немає.

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«Згідно з даними з відкритих джерел, на початку 2021 року повітряно-космічні силиросії мали у своєму складі до 200 одиниць різної модифікації та ступеня боєздатності/працездатності штурмовиків Су-25. Частина цих літаків просто значилися, але підійматися у повітря не могли. З 2022 року верифіковані втрати Су-25 склали 37 літаків, згідно з загальним даними, втрати набагато більші — майже вдвічі більше. Причому втрати не лише в бойових діях, а й через НП, пов'язані зі зношеним ресурсом літаків (знос різко збільшився з 2022 року) тощо. І кожна така втрата — безповоротна», — наголошує Олександр Коваленко.

При цьому Су-25 — основна робоча пташка армійської авіації для підтримки сухопутних операцій на тактичному рівні, пояснює експерт. Скорочення та зникнення цієї ланки може призвести до того, що у певний момент здійснення подібної підтримки сухопутних операцій такою авіацією для росії стане неможливим.

Нагадаємо, Україна отримала перші з обіцяних французьких літаків Mirage 2000 в універсальній модифікації F, що дозволить використовувати їх як у повітряних боях, так і для ударів по землі.

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Фото: Wikipedia

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