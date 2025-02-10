Свято повільної їжі: Девід Бекхем приголомшив світлинами з вечірки короля Чарльза
Король Чарльз і королева Камілла запросили Девіда Бекхема і його дружину Вікторію Бекхем на зіркову вечерю в їхньому будинку Highgrove House. Легенда футболу була помічена на вечірці з королем.
У запрошенні до палацу нібито було сказано, що це буде «свято повільної їжі та повільної моди». Після візиту Бекхем в Instagram поділився приголомшливими фотографіями з королем Чарльзом і Каміллою, пише geo.tv.
Він написав: «Чудовий італійський вечір @highgrovegarden… місце, яке є таким особливим для Короля та Королеви. Чудово відсвяткували. Дякуємо @kingsfdn і @italianembassyinuk за те, що привітали нас. @victoriabeckham».
Нещодавно Девід Бекхем став амбасадором The King’s Foundation. Беручись до роботи на новій посаді, Девід Бекхем сказав: «Я дуже радий працювати з The King’s Foundation і мати можливість допомогти підвищити обізнаність про благодійну роботу. Я завжди прагнув допомогти молодим людям розширити їхній світогляд, і я особливо сподіваюся підтримати освітні програми фонду та його зусилля, спрямовані на те, щоб молоді люди мали більший доступ до природи».
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Бекхеми у майже повному складі відвідали вечірку модного бренду, яку організував Девід.
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Фото Instagram242
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