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Стиль життя

Все, що можна приколоти: дизайнер назвав головні аксесуари-2025 (фото)

17:22 11 лютого 2025
Андре Тан

Відомий модельєр Андре Тан, який нещодавно розповів про антитренди сезону, назвав основні тренди в аксесуарах на 2025 рік. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре поділився світлинами та зауваженнями щодо того, як і з чим носити модні прикраси. За словами дизайнера, тренди року, що настав, будуть дуже різноманітними.

«Броши, заколки, значки, піни — зараз у тренді все, що можна приколоти до одягу, взуття, сумок чи зачіски, — написав Андре. — Адже як ще підкреслити свою індивідуальність у світі, де всі одягнені ну дуже схоже один на одного».

За словами дизайнера, у трендах зберігаються «обвіси» на сумках, які увійшли в моду ще минулого сезону.

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«Мені ідея з брошами та булавками подобається набагато більше, ніж сумочний „обвіс“ (але також нічого проти не маю), — зізнався Тан. — Тому раджу вам придивлятися до таким деталей — вони можуть зробити ваш образ цікавішим і більш індивідуальним!»

Раніше Андре Тан розповідав про головні фасони джинсів-2025.

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Читайте також: Можна носити, коли захочете: дизайнер назвав головні тренди сезону

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