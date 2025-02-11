ВООЗ догралася: організація може залишитися без фінансування

Вирішальний вплив Китаю та міжнародних приватних корпорацій на політику Всесвітньої організації охорони здоров’я стали головними причинами невдоволення роботою ВООЗ з боку Дональда Трампа. Наразі в кількох європейських країнах підтримали американського президента, наголошуючи на необхідності глибокого реформування організації або й створенні ефективнішої альтернативної структури пише «Ділова столиця».

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Другий вихід США

У перший же день свого повернення в Білий дім Трамп розпочав процес виходу США із ВООЗ. У його розпорядженні йдеться, що Америка залишає організацію через «неправильні дії ВООЗ під час пандемії Covid-19, яка виникла в Китаї, та інші глобальні кризи в галузі охорони здоров’я, її неспроможність ухвалити терміново необхідні реформи та її нездатність продемонструвати незалежність від невідповідного політичного впливу держав — членів ВООЗ». Також у документі підкреслюється, що вихід США став результатом «несправедливо обтяжливих платежів», які США зробили ВООЗ.

Трамп уже ініціював вихід з організації за часів своєї першої каденції, але його наступник Джо Байден скасував це рішення. Тож за часів його адміністрації США продовжували залишатися найбільшим спонсором ВООЗ й у 2023 році забезпечили майже п’яту частину бюджету ВООЗ. Річний кошторис організації становить 6,8 млрд доларів США. Очікувалося, що загальний внесок США на 2024−2025 роки становитиме 958,5 млн доларів.

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Італія наступна?

Слідом за США заступник прем'єр-міністра Італії та міністр транспорту Маттео Сальвіні також запропонував ухвалити законопроєкт щодо виходу його країни з ВООЗ. За його словами, Італія не повинна мати справу з наднаціональним центром влади, який щедро фінансується італійськими платниками податків. Зазначимо, що Рим щорічно сплачує обов’язковий внесок в організацію, який у 2024 році становив приблизно 18 млн доларів. Крім того, країна здійснила добровільні внески на загальну суму близько 7,8 млн доларів.

Міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Шіллачі був обережнішим, зазначивши, що можна вести дискусію стосовно критичного аналізу ролі ВООЗ, зокрема в питаннях розподілу, використання ресурсів та управління організацією.

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Британська альтернатива

У Великій Британії Альянс платників податків (TPA) заявив, що їхня країна також повинна розглянути можливість виходу з ВООЗ, вказуючи на неефективність Рамкової конвенції з боротьби проти тютюну (РКБТ) та відмови організації від політики зменшення шкоди, яка ускладнює або унеможливлює доступ сотень мільйонів дорослих курців до менш шкідливих альтернатив тютюну, таких як електронні сигарети.

Конвенція РКБТ мала сприяти боротьбі з курінням, але навіть колишні директори ВООЗ визнають її вплив мізерним. Спливло 20 років її існування, а більш як 1 млрд людей у світі все ще палять сигарети — стільки ж, скільки було до ухвалення Конвенції. Суперечки також викликала роль мільярдера Майкла Блумберга, котрий фінансує глобальні антинікотинові ініціативи.

Британська група Action on World Health (AWH), співзасновником якої є лідер Партії реформ Великої Британії Найджел Фарадж, створила робочу групу з дев’яти експертів, у тому числі колишніх офіційних осіб і радників ВООЗ та ООН, які висуватимуть пропозиції щодо радикального реформування організації або заміни її іншою структурою.

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Наступний саміт ВООЗ запланований на листопад у Женеві. На цьому тлі тиск щодо реформ або розриву зростає, відображаючи загальний глобальний тренд недовіри до організації.

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